La NASA restituisce con successo un campione dell'asteroide Bennu

La missione OSIRIS-REx della NASA ha riportato con successo sulla Terra un campione dell'asteroide 101955 Bennu. La missione fa parte di una serie di missioni di “ritorno campione” condotte da vari paesi con l’obiettivo di raccogliere materiale da asteroidi e altri corpi celesti per lo studio.

La navicella spaziale OSIRIS-REx è stata lanciata l'8 settembre 2016 e ha trascorso due anni viaggiando verso Bennu. La sonda ha condotto un'indagine dettagliata dell'asteroide prima di scendere su un'orbita di 1 chilometro, battendo un precedente record stabilito dalla sonda Rosetta. Nei mesi di aprile e agosto 2020, la navicella spaziale ha eseguito due atterraggi di prova sopra la superficie dell'asteroide per prepararsi al recupero del campione.

Utilizzando un sofisticato meccanismo simile a un pogo stick, OSIRIS-REx ha raccolto circa 250 grammi di materiale dalla superficie di Bennu prima di spiccare il volo. Il campione è ora contenuto in modo sicuro in una capsula per prevenire la contaminazione e sarà curato dalla direzione scientifica per la ricerca e l'esplorazione degli astromateriali della NASA e dal Centro di cura dei campioni extraterrestri del Giappone.

Oltre al riuscito ritorno del campione, la missione OSIRIS-REx continuerà con un nuovo obiettivo. La navicella spaziale è ora sulla traiettoria per incontrarsi con l'asteroide 99942 Apophis nel 2029. Trascorrerà 18 mesi in orbita attorno ad Apophis per studiarne la superficie e analizzarne la composizione.

Bennu è stato appositamente selezionato come obiettivo della missione perché ha subito un'evoluzione geologica minima dalla formazione del Sistema Solare. L’asteroide è composto principalmente da composti contenenti carbonio, comprese molecole organiche cruciali per la vita. Studiando da vicino gli asteroidi e le comete, gli scienziati possono ottenere informazioni sulla formazione del Sistema Solare e sullo sviluppo della vita.

Missioni di ritorno di campioni come OSIRIS-REx forniscono preziosi dati in situ che possono essere confrontati con le osservazioni dei telescopi sulla Terra. Ciò aiuta gli scienziati a comprendere meglio le proprietà e il comportamento degli asteroidi. I dati di OSIRIS-REx sono stati utilizzati anche per studiare l'effetto Yarkovsky, che influenza le orbite di piccoli asteroidi a causa di emissioni termiche irregolari.

Le precedenti missioni di ritorno di campioni, come gli sbarchi dell’Apollo sulla Luna, hanno riportato quantità significative di materiale da studiare. La missione OSIRIS-REx aggiunge a questa eredità ampliando ulteriormente la nostra conoscenza degli asteroidi e del loro significato nella comprensione della formazione dei corpi celesti e del potenziale della vita extraterrestre.

Fonti: NASA