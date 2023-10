Gli scienziati della NASA esaminano i campioni dell'asteroide Bennu per ottenere nuove informazioni

Riepilogo: Gli scienziati della NASA stanno attualmente analizzando i campioni raccolti dall'asteroide Bennu che sono stati riportati sulla Terra dalla navicella spaziale Osiris-Rex. L'analisi iniziale dei campioni ha rivelato che sono ricchi di carbonio e minerali carichi di acqua, indicando il potenziale per fornire nuove informazioni sulla formazione del Sistema Solare. Tuttavia, la quantità esatta del materiale dell’asteroide catturato dalla navicella spaziale è ancora incerta. Il team di Osiris-Rex stima che ne contengano circa 250 grammi (9 once) in totale, ma per confermarlo saranno necessari ulteriori esami e pesatura della camera interna utilizzata per conservare i frammenti. Una volta completamente estratto, una parte del campione verrà condivisa con ricercatori di tutto il mondo, compresi scienziati del Regno Unito che condurranno ulteriori indagini. I materiali di Bennu sono stati raccolti utilizzando una manovra audace in cui la navicella spaziale si è avvicinata e ha dato il cinque all’asteroide. Lo studio di questi campioni potrebbe far luce sugli elementi costitutivi organici necessari per l’origine della vita sulla Terra e su altri corpi celesti all’interno del Sistema Solare.

L'analisi dei campioni prevede varie tecniche, come la microscopia elettronica, la diffrazione dei raggi X, la spettroscopia infrarossa e la tomografia computerizzata. Queste procedure forniranno dati preziosi sulla composizione e la struttura dei materiali degli asteroidi. Gli scienziati sono particolarmente interessati a Bennu perché probabilmente conserva la chimica che esisteva durante la formazione dei pianeti attorno al Sole. Essi ipotizzano che asteroidi simili a Bennu possano aver contribuito alla Terra con componenti importanti, come acqua e molecole organiche. I risultati dello studio dei campioni di asteroidi aiuteranno i ricercatori a comprendere meglio la complessità e l’origine delle molecole organiche, nonché il loro ruolo nello sviluppo della vita.

I team di Osiris-Rex mirano a completare una serie di studi entro marzo e presentare i loro risultati alla Lunar and Planetary Science Conference. Inoltre, sulla rivista Meteoritics & Planetary Science saranno pubblicati due importanti articoli di panoramica, che forniranno una comprensione completa dei campioni di Bennu.

Fonte:

– BBC News: “La NASA saluta il recupero 'fantastico' del campione di asteroide” di Jonathan Amos

– BBC News: “Asteroid Bennu 'è un viaggio di ritorno alle nostre origini'” di Jonathan Amos

– Nasa

– Kevin Church/BBC