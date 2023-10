I campioni di asteroidi Osiris-Rex della NASA potrebbero svelare i misteri delle origini della Terra

By

La missione Osiris-Rex della NASA, che ha raccolto un campione di materiale dall'asteroide Bennu nel 2020, ha rivelato immagini e analisi preliminari delle rocce spaziali riportate sulla Terra. Questo campione ha il potenziale per rispondere a domande sulla creazione della Terra, sull’arrivo dell’acqua sul nostro pianeta e sulle origini della vita.

Il dottor Francis McCubbin, curatore degli astromateriali presso il Johnson Space Center della NASA, ha affermato che il materiale potrebbe essere conservato e utilizzato per esperimenti negli anni a venire. La speranza è che i futuri scienziati siano in grado di rispondere a domande sull'universo utilizzando una tecnologia che non è stata ancora inventata.

La raccolta di campioni di asteroidi è importante perché consente agli scienziati di studiare materiali provenienti dallo spazio che non sono stati contaminati dall'atmosfera terrestre. Il campione di Osiris-Rex è considerato “incontaminato” e fornisce preziose informazioni sull’asteroide Bennu.

Anche missioni precedenti, come le missioni Hayabusa del Giappone nel 2010 e nel 2020, hanno consegnato materiale asteroidale sulla Terra. Tuttavia, la missione Osiris-Rex tornò con molto più materiale, consentendo una più ampia distribuzione agli scienziati di tutto il mondo e esposizioni pubbliche nei musei. Questa dimensione del campione più ampia offre anche un’opportunità unica per esaminare la disposizione dei minerali in pezzi più grandi dell’asteroide.

L'analisi preliminare dei campioni ha già prodotto risultati entusiasmanti. È stata scoperta l'acqua rinchiusa nei minerali argillosi, facendo luce su come l'acqua potrebbe essere arrivata sulla Terra e su altri pianeti interni. Il campione contiene anche carbonio e zolfo, entrambi componenti essenziali per la vita. Il carbonio è l’ingrediente chiave nei composti organici, mentre lo zolfo è fondamentale per gli amminoacidi, gli elementi costitutivi delle proteine.

Si ritiene che asteroidi come Bennu abbiano avuto un ruolo nel “seminare” la Terra con composti prebiotici, gettando le basi per la vita. Significativa la presenza di magnetite, un ossido di ferro, nel campione perché legata a reazioni chimiche cruciali per l'evoluzione della vita.

L'analisi dei campioni di Osiris-Rex è ancora in corso, ma i primi risultati hanno già fornito preziose informazioni sulle origini del nostro pianeta. Oltre a comprendere la storia della Terra, trovare acqua sugli asteroidi è promettente per la futura esplorazione dello spazio, poiché l’acqua può essere scomposta in idrogeno e ossigeno, risorse cruciali per le missioni con equipaggio.

