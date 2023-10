La NASA rivela immagini e analisi di un campione di asteroide

Il 24 settembre, una capsula della NASA è tornata sulla Terra con una preziosa raccolta di materiale prelevato da un asteroide. Recentemente, la NASA ha pubblicato immagini e un'analisi preliminare delle rocce spaziali trovate all'interno della capsula. La missione, chiamata Osiris-Rex, ha raccolto un campione di materiale dall'asteroide Bennu nel 2020 e lo ha riportato sulla Terra. Le rocce trovate all'interno della capsula hanno il potenziale per rispondere a domande sulla creazione della Terra, sull'arrivo dell'acqua e sulle origini della vita.

Durante una conferenza stampa, il dottor Francis McCubbin, curatore degli astromateriali presso il Johnson Space Center della NASA, ha affermato che il materiale potrebbe essere studiato e utilizzato negli esperimenti negli anni a venire. Gli scienziati ritengono che questo campione incontaminato fornirà preziose informazioni su Bennu, a differenza dei campioni di meteoriti che sono spesso contaminati e difficili da ricondurre ad asteroidi specifici.

Bennu è un asteroide carbonioso o di tipo C, che contiene una grande quantità di carbonio e composti volatili come l'acqua. L'analisi del campione è stata impegnativa poiché la tecnica di raccolta del campione ha avuto un tale successo da far traboccare il contenitore all'interno della capsula. Tuttavia, l’analisi iniziale ha già rivelato risultati entusiasmanti. È stata scoperta l'acqua racchiusa nei minerali argillosi di Bennu, facendo luce su un meccanismo proposto per come l'acqua è arrivata sulla Terra. Il campione contiene anche abbondanti quantità di carbonio e zolfo, entrambi essenziali per la vita. La presenza di magnetite, un ossido di ferro, suggerisce che asteroidi come Bennu potrebbero aver avuto un ruolo nel seminare sulla Terra composti prebiotici necessari per l’evoluzione della vita.

Questa missione Osiris-Rex segna la prima missione statunitense a riportare un campione di asteroide sulla Terra. Il campione, stimato in circa 250 g, può ora essere distribuito agli scienziati di tutto il mondo ed esposto nei musei affinché il pubblico possa apprezzarlo. Inoltre, i frammenti di roccia più grandi inclusi nel campione forniscono un’opportunità unica per esaminare la disposizione dei diversi minerali all’interno dell’asteroide, sbloccando un potenziale scientifico ancora maggiore.

