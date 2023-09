La navicella spaziale Osiris-Rex della NASA ritorna con campioni dell'asteroide Bennu

Trama: Dopo una missione durata sette anni, la navicella spaziale Osiris-Rex della NASA è pronta a completare il suo viaggio per studiare la "roccia più pericolosa del Sistema Solare" ritornando con campioni di suolo dell'asteroide Bennu. Domenica, quando la navicella spaziale passerà davanti alla Terra, i campioni verranno sganciati e protetti all’interno di una capsula. Gli scienziati sperano che l’analisi della chimica di questi campioni possa offrire spunti sulla formazione dei pianeti miliardi di anni fa e possibilmente far luce sulle origini della vita sulla Terra. L'atterraggio della capsula nello stato americano dello Utah è previsto alle 08:55 ora locale. Nonostante l'ansia per la discesa, il responsabile della missione, Dante Lauretta, ha rassicurato che la squadra è ben preparata per ogni imprevisto. L'obiettivo di Osiris-Rex era raccogliere campioni da Bennu, che ha una piccola possibilità di entrare in collisione con il nostro pianeta alla fine del 22° secolo. La navicella spaziale ha raggiunto l’asteroide nel 2018, ha trascorso due anni a studiarlo e poi ha raccolto con successo i materiali di superficie. Il passo finale è consegnare in sicurezza i campioni, del peso di circa 250 g, sulla Terra.

Le squadre di recupero sono fiduciose per l'atterraggio; tuttavia, rimangono cauti a causa degli incidenti passati. Uno di questi incidenti si è verificato nel 2004 con la capsula Genesis, dove il suo paracadute si è guastato, causando il danneggiamento dei campioni. Gli interruttori gravitazionali della capsula di Osiris-Rex sono stati sottoposti a un'attenta ispezione per prevenire un problema simile. Tuttavia, una “squadra di violazione” sarà pronta ad assistere se necessario. Mentre la capsula scende, i meteorologi dello Utah monitoreranno le condizioni meteorologiche per prevedere con precisione la posizione di atterraggio. Le operazioni di recupero, incluso il volo fino al punto di raccolta in elicottero e il trasporto del campione in una camera bianca presso il Dugway Proving Ground, sono state attentamente pianificate per prevenire la contaminazione. Una volta consegnati in modo sicuro, i campioni verranno trasportati al Johnson Space Center della NASA in Texas per un'analisi dettagliata.

La navicella spaziale Osiris-Rex è destinata a continuare la sua missione dopo aver consegnato i campioni, poiché le verrà ordinato di incontrarsi con un altro asteroide chiamato Apophis nel 2029.

Definizioni:

– Osiris-Rex: missione della navicella spaziale della NASA per studiare l'asteroide Bennu.

– Bennu: un asteroide che ha il potenziale per entrare in collisione con la Terra alla fine del 22° secolo.

– Genesis: una precedente missione della navicella spaziale che ha riscontrato problemi durante il recupero del campione.

– Interruttori di gravità: componenti della capsula che garantiscono il corretto orientamento durante la discesa.

Fonte: BBC News