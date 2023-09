La navicella spaziale Osiris-Rex è pronta per tornare sulla Terra con campioni di Bennu

La navicella spaziale Osiris-Rex è pronta a fare il suo ritorno sulla Terra, trasportando preziosi campioni raccolti dall'asteroide Bennu. Si prevede che la navicella spaziale colpirà la parte superiore dell'atmosfera terrestre nello Utah occidentale alle 08:42 ora locale. L'obiettivo dell'atterraggio è un remoto poligono di prova militare in quest'area.

Quando la navicella spaziale entrerà nell'atmosfera terrestre, viaggerà a una velocità vertiginosa di 12 km/s, o 27,000 mph. Questa rapida velocità farà sì che la parte inferiore dell'imbarcazione si riscaldi fino a temperature superiori a 3,000 gradi Celsius. Tuttavia, questo calore intenso avrà anche l’importante scopo di rallentare la navicella spaziale.

Per garantire la stabilità durante la discesa verrà utilizzato un paracadute frenante. Successivamente, uno scivolo principale porterà delicatamente la capsula a terra. L'orario previsto per il contatto con il suolo desertico dello Utah è alle 08:55.

Una volta atterrata la navicella, gli elicotteri la trasporteranno in un laboratorio temporaneo. Questo laboratorio servirà come struttura per preparare la capsula campione per ulteriori analisi presso il Johnson Space Center della NASA in Texas. Il centro dispone di una struttura dedicata appositamente progettata per l'esame approfondito e lo studio dei campioni raccolti dall'asteroide Bennu.

Questa monumentale missione è in preparazione da anni, con la navicella spaziale Osiris-Rex che ha intrapreso il suo viaggio verso Bennu nel 2016. L'obiettivo della missione era raccogliere campioni da questo asteroide vicino alla Terra e riportarli sulla Terra per uno studio dettagliato. Si ritiene che i campioni di Bennu contengano preziose informazioni sul sistema solare primordiale e sulle origini della vita.

Mentre la navicella spaziale Osiris-Rex conclude la sua missione e ritorna sulla Terra, scienziati e ricercatori attendono con impazienza l'arrivo dei campioni. I risultati di questi campioni potrebbero avere implicazioni significative per la nostra comprensione del nostro pianeta e dell’universo nel suo complesso.

