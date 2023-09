La missione Osiris-Rex della NASA porterà sulla Terra il campione di asteroide più grande

By

La missione Osiris-Rex della NASA è destinata a fare la storia consegnando il più grande campione di asteroide mai riportato sulla Terra. Si prevede che una capsula contenente circa 250 g di rocce e polvere raccolte dall'asteroide Bennu atterrerà nel deserto dello Utah domenica. Questa missione segna il primo tentativo della NASA di raccogliere un campione da un asteroide dal 2020.

La navicella spaziale Osiris-Rex è stata lanciata nel settembre 2016 ed è arrivata a Bennu nel dicembre 2018. Nel corso di quasi due anni, la navicella spaziale ha mappato meticolosamente la superficie dell'asteroide prima di raccogliere il campione il 20 ottobre 2020.

Una parte del campione, circa un quarto, sarà distribuita tra più di 200 individui provenienti da 38 istituzioni in tutto il mondo. Questo gruppo eterogeneo di scienziati lavorerà insieme per analizzare il campione e ottenere informazioni sulla storia primordiale e sull’evoluzione del nostro sistema solare. Bennu, un residuo di 4.5 miliardi di anni, è visto come una capsula del tempo che può fornire preziosi indizi sulla formazione dei pianeti.

Uno dei principali vantaggi di raccogliere un campione direttamente da un asteroide come Bennu è la minima contaminazione. A differenza dei meteoriti che cadono sulla Terra e si contaminano rapidamente al contatto con la nostra atmosfera, il campione di Osiris-Rex offrirà agli scienziati uno sguardo incontaminato sul passato. Questo potrebbe essere cruciale per comprendere l’origine delle sostanze organiche e dell’acqua che potrebbero aver contribuito allo sviluppo della vita sulla Terra.

L’astrofisico Boris Gansicke dell’Università di Warwick sottolinea l’importanza dello studio degli asteroidi: “Gli asteroidi nel nostro sistema solare contengono i mattoni grezzi da cui è stata creata la Terra, quindi elaborare la loro composizione ci dirà molto su come si è formato il nostro pianeta”. . Ci sono ancora molte domande senza risposta, come la fonte dell’acqua terrestre e l’origine degli ingredienti per la vita”.

Questa missione rappresenta una pietra miliare importante nella nostra ricerca sulla storia del nostro sistema solare e apre possibilità per ulteriori esplorazioni degli asteroidi e del loro potenziale impatto sulla nostra comprensione delle origini della vita.

