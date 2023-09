La navicella spaziale OSIRIS-REx ritorna con successo sulla Terra con un campione proveniente dall'asteroide Bennu

La navicella spaziale OSIRIS-REx, che trasportava un campione dell'asteroide Bennu, è tornata con successo sulla Terra domenica 24 settembre, sette anni dopo il suo lancio nel 2016. Dopo aver aperto il contenitore di ritorno del campione, gli scienziati hanno scoperto polvere nera e detriti sull'oggetto. ponte avionico del veicolo spaziale. La navicella spaziale è atterrata in sicurezza nel deserto dello Utah ed è stata poi trasportata al Johnson Space Center della NASA a Houston.

Al Johnson Space Center, un team di esperti smonterà attentamente lo strumento chiamato TAGSAM (Touch and Go Sample Acquisition Mechanism) per accedere al campione sfuso all'interno della capsula. Questo lavoro si svolgerà in un laboratorio appositamente progettato per la missione OSIRIS-REx. La rimozione del coperchio in alluminio è stata eseguita in un vano portaoggetti creato per la movimentazione di apparecchiature di grandi dimensioni.

Una volta separato il TAGSAM dal contenitore, verrà posto in un contenitore di trasferimento sigillato per mantenere un ambiente di azoto per circa due ore. Questo contenitore consente al team di spostare il TAGSAM in un altro vano portaoggetti specializzato, accelerando il processo di smontaggio. All'interno di questo vano portaoggetti, scienziati e tecnici rimuoveranno con attenzione la testa del TAGSAM, che dovrebbe contenere la maggior parte del campione.

Il team del Johnson Space Center analizzerà la polvere dell’asteroide per ottenere informazioni sui suoi tratti chimici, minerali e fisici, nonché sui tipi di rocce presenti nel campione più grande. Il campione sarà rivelato al pubblico durante uno speciale evento trasmesso in diretta l'11 ottobre, che sarà trasmesso in live streaming sul sito ufficiale della NASA.

Il campione raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx sarà conservato in modo sicuro e reso disponibile agli scienziati di tutto il mondo per ricerche future. Questa missione segna il primo ritorno in assoluto di un campione di asteroide dagli Stati Uniti e fornisce preziose informazioni sulla formazione del Sole e dei pianeti circa 4.5 miliardi di anni fa.

Fonte:

Missione OSIRIS-REx della NASA – Origini, interpretazione spettrale, identificazione delle risorse e sicurezza – Regolith Explorer.

Il sito ufficiale della NASA.