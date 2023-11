Esplorando Apophis: la missione OSIRIS-APEX della NASA

By

Dopo aver completato con successo la sua missione originale di raccogliere e consegnare un campione dell'asteroide vicino alla Terra Bennu, la navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA si imbarca in una nuova avventura. La missione è stata estesa e la navicella spaziale è stata ribattezzata OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer) per studiare un altro asteroide vicino alla Terra, Apophis.

Apophis ha guadagnato l'infamia quando è stato scoperto nel 2004 a causa delle preoccupazioni che potesse entrare in collisione con la Terra nel 2029. Tuttavia, successive osservazioni e modellizzazioni hanno dimostrato che l'asteroide non rappresenta un rischio almeno per i prossimi cento anni. Nonostante ciò, l’asteroide continua a catturare l’interesse degli scienziati e del pubblico.

OSIRIS-APEX si incontrerà con Apophis nel 2029, poco dopo l'avvicinamento ravvicinato dell'asteroide alla Terra. La missione mira a studiare Apophis in dettaglio e scoprire preziose informazioni sulla sua composizione, evoluzione e caratteristiche. Gli scienziati sperano di comprenderne la resistenza materiale, la porosità e la densità, che possono fornire informazioni preziose per la ricerca sulla difesa planetaria.

Apophis è un asteroide pietroso, o di tipo S, largo 340 metri, composto da materiali silicati e ferro-nichel. Il suo approccio ravvicinato alla Terra consentirà agli scienziati di studiare le interazioni con le forze gravitazionali terrestri. Anticipano attività di osservazione come frane o espulsioni di particelle che potrebbero creare code simili a comete. Questo approccio ravvicinato presenta un esperimento naturale unico per studiare le forze di marea e l’accumulo di materiale in cumuli di macerie, processi importanti nella formazione dei pianeti.

Il team OSIRIS-APEX mira ad espandere le conoscenze acquisite durante la missione Bennu ed esplorare nuove domande sollevate dalle loro scoperte. Il rilevamento di minerali argillosi e sostanze organiche su Bennu suggerisce interazioni passate con l'acqua, e il team è ansioso di vedere se Apophis presenta caratteristiche simili. Acquisendo una comprensione più approfondita di Apophis e degli asteroidi simili, gli scienziati possono far avanzare la nostra conoscenza sulla formazione del sistema solare e informare le strategie di difesa planetaria.

FAQ:

D: Cos'è la missione OSIRIS-APEX?

R: La missione OSIRIS-APEX è un'estensione della missione OSIRIS-REx, che mira a studiare in dettaglio l'asteroide vicino alla Terra Apophis.

D: Perché Apophis è stato scelto come obiettivo della missione OSIRIS-APEX?

R: Apophis è stato selezionato perché è l'unico oggetto con cui la navicella spaziale può incontrarsi da vicino. Il suo approccio ravvicinato alla Terra consente agli scienziati di studiare le interazioni con le forze gravitazionali terrestri.

D: Cosa sperano di imparare gli scienziati dallo studio di Apophis?

R: Gli scienziati sperano di raccogliere informazioni sulla composizione, le caratteristiche e l'evoluzione di Apophis. Questa conoscenza può informare la ricerca sulla difesa planetaria e la nostra comprensione della formazione del sistema solare.

Q: In cosa differisce Apophis dal bersaglio precedente, Bennu?

R: Apophis è un asteroide pietroso, o di tipo S, composto da materiali silicati e ferro-nichel. Bennu, invece, è un asteroide di tipo C ricco di materiale carbonioso.

D: Quanto spesso un asteroide delle dimensioni di Apophis si avvicina alla Terra?

R: Un asteroide delle dimensioni di Apophis che arriva così vicino alla Terra è raro e si verifica circa una volta ogni 7,500 anni.