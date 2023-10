Missione OSIRIS-REx: raccolta di campioni dall'asteroide Bennu per comprendere le origini del nostro sistema solare

By

Gli scienziati del Southwest Research Institute della NASA stanno studiando i campioni raccolti dall'asteroide Bennu durante la missione OSIRIS-REx. Questa missione, la prima missione di ritorno di campioni di asteroidi della NASA, mira a raccogliere un campione da un asteroide ricco di carbonio che probabilmente ha subito significative alterazioni legate all'acqua. Studiando questo campione, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla storia organica e dell’acqua del nostro sistema solare e sul suo potenziale ruolo nella formazione della Terra.

La missione OSIRIS-REx è stata lanciata nel settembre 2016 con l'obiettivo di raccogliere e consegnare un campione di asteroide sulla Terra. Quando la navicella spaziale si è avvicinata a Bennu per il suo breve atterraggio, gli scienziati sono rimasti sorpresi dalla fermezza della superficie. Descritta come una vasca di palline, la superficie fece affondare la navicella spaziale più del previsto. Tuttavia, questo risultato inaspettato si è rivelato vantaggioso in quanto ha consentito la raccolta di una maggiore quantità di materiale dall’asteroide.

L’importanza di questo campione risiede nel suo potenziale di fornire informazioni sulla formazione del nostro sistema solare. I meteoriti hanno già offerto alcuni spunti, rivelando diverse zone attorno al sole durante la sua formazione. I pianeti terrestri, inclusa la Terra, si sono formati più vicino al Sole, mentre i giganti del gas e del ghiaccio si sono formati più lontano. Tuttavia, la fonte dell’acqua terrestre e le origini della vita rimangono domande senza risposta.

Gli asteroidi come Bennu fungono da capsule del tempo che preservano la chimica primordiale del nostro sistema solare, tra cui acqua, sostanze organiche e altri composti essenziali. Analizzando un campione incontaminato di Bennu, gli scienziati sperano di comprendere meglio l'inventario chimico presente durante la formazione della Terra. Sulla Terra, questi dati sono stati cancellati nel tempo, rendendo lo studio dei campioni di asteroidi cruciale per svelare i misteri che circondano le origini del nostro pianeta.

Lo studio del campione di Bennu promette di migliorare la nostra comprensione della storia del nostro sistema solare e dei fattori che hanno contribuito allo sviluppo della Terra. I dati ottenuti da questa missione faranno luce sulla presenza di acqua e materiali organici durante le prime fasi del nostro sistema solare, approfondendo in definitiva la nostra conoscenza della formazione del nostro pianeta e dell'emergere della vita.