– La sonda OSIRIS-REx della NASA effettua la correzione finale della rotta prima di riportare il campione di asteroide sulla Terra

La sonda OSIRIS-REx della NASA ha eseguito con successo la sua ultima manovra di correzione della traiettoria, avvicinandosi ulteriormente alla consegna del campione di asteroide sulla Terra il 24 settembre. Domenica la sonda ha eseguito una breve accensione del motore, determinando una variazione di velocità di 7 pollici (17.8 centimetri) al minuto. Questa manovra ha modificato la posizione di atterraggio della capsula campione, spostandola verso est di quasi 8 miglia (12.5 chilometri) all'interno della zona di atterraggio predeterminata sullo Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa.

Questa manovra di correzione ha fatto seguito a una manovra cruciale di impostazione della rotta il 10 settembre, che mirava a rilasciare la capsula campione il 24 settembre ad un'altitudine di 63,000 miglia (102,000 km) sopra la Terra. Attualmente, la sonda si trova a circa 1.8 milioni di chilometri dalla Terra e si sta avvicinando a una velocità di circa 2.8 km/h.

La missione OSIRIS-REx, lanciata nel settembre 2016 con un budget di 1 miliardo di dollari, è stata inviata per studiare l’asteroide vicino alla Terra Bennu. Dopo anni di osservazione, nell'ottobre 8.8 ha raccolto con successo circa 250 once (2020 grammi) di materiale dalla superficie di Bennu.

Al suo ritorno sulla Terra, il campione verrà consegnato al Johnson Space Center della NASA a Houston, dove sarà curato e conservato. Alcuni dei materiali degli asteroidi saranno distribuiti agli scienziati di tutto il mondo per studiare il sistema solare primordiale e il potenziale ruolo degli asteroidi ricchi di carbonio come Bennu nell’emergere della vita sulla Terra. Gli scienziati ritengono che questi asteroidi potrebbero aver portato sulla Terra composti organici, elementi essenziali per la vita, attraverso antichi impatti.

Mentre la capsula di ritorno si dirige verso la Terra, la navicella spaziale principale OSIRIS-REx continuerà la sua missione. Procederà verso un altro asteroide potenzialmente pericoloso, Apophis, in una missione estesa nota come OSIRIS-APEX, prevista per il 2029.

