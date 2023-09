La missione OSIRIS-REx della NASA si avvicina alla Terra con un prezioso campione di asteroide

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA si sta avvicinando alla Terra con il suo prezioso carico di campioni di asteroidi. In una manovra critica, la navicella spaziale ha azionato i suoi propulsori di controllo dell'assetto, regolando la sua velocità di 0.5 miglia orarie per garantire un ritorno riuscito. Senza questa piccola correzione, la sonda e il suo carico di asteroidi avrebbero mancato la Terra.

La missione OSIRIS-REx prevede la raccolta di campioni di terra e ghiaia dall'asteroide Bennu, che misura circa 1,650 piedi di larghezza. La navicella spaziale ha raccolto circa 8.8 once (250 grammi) di materiale durante la sua visita a Bennu nell'ottobre 2020. Questi preziosi campioni saranno consegnati sulla Terra in una capsula la mattina del 24 settembre.

Si prevede che la capsula di ritorno atterrerà in un'area specifica che misura 36 miglia per 8.5 miglia sullo Utah Test and Training Range, a sud-ovest di Salt Lake City. L'atterraggio avverrà circa 13 minuti dopo il rilascio della capsula, con la navicella che seguirà una velocità e un angolo precisi.

I campioni di asteroidi raccolti saranno di immenso valore per gli scienziati di tutto il mondo. Studiando questi campioni, i ricercatori sperano di ottenere informazioni sulla formazione e l’evoluzione del nostro sistema solare. Inoltre, il materiale potrebbe far luce sul ruolo degli asteroidi ricchi di carbonio come Bennu nel fornire i componenti necessari per la vita sulla Terra.

Attualmente, la navicella spaziale OSIRIS-REx si trova a circa 4 milioni di miglia dalla Terra e viaggia a una velocità di 14,000 miglia orarie. La squadra di missione potrà eseguire un altro lancio di propulsori il 17 settembre, se ritenuto necessario. È importante notare che solo la capsula campione tornerà sulla Terra, mentre la navicella spaziale continuerà il suo viaggio verso l'asteroide Apophis per una missione prolungata, con arrivo previsto nel 2029.

Fonte:

– Post sul blog dei funzionari della NASA dell’11 settembre

– Credito immagine del Goddard Space Flight Center della NASA: traiettoria di ritorno sulla Terra per la navicella spaziale OSIRIS-REx e la capsula campione.