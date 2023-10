Comprensione del comportamento degli elettroni nei sali fusi per reattori nucleari avanzati

I ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory del Dipartimento dell’Energia e dell’Università dell’Iowa hanno compiuto progressi significativi nella comprensione di come gli elettroni interagiscono con i sali fusi nei reattori nucleari avanzati. Simulando computazionalmente l'introduzione di un elettrone in eccesso nel sale di cloruro di zinco fuso, gli scienziati sono stati in grado di identificare tre stati che l'elettrone può assumere.

Nel primo scenario, l’elettrone diventa parte di un radicale molecolare comprendente due ioni zinco. Nel secondo scenario, l'elettrone si localizza su un singolo ione zinco. Nel terzo scenario, l’elettrone è delocalizzato e distribuito diffusamente su più ioni salini. Questi risultati sono cruciali per prevedere l’impatto delle radiazioni sulle prestazioni dei reattori alimentati a sale.

I reattori a sali fusi sono considerati un potenziale progetto per future centrali nucleari. Pertanto, comprendere come i sali fusi reagiscono alle radiazioni elevate è della massima importanza. L'obiettivo dei ricercatori era quello di far luce sul comportamento di un elettrone a contatto con gli ioni che costituiscono un sale fuso.

Sebbene lo studio non risponda a tutte le domande, fornisce un punto di partenza cruciale per ulteriori indagini sull’interazione tra elettroni e sali fusi. I ricercatori ritengono inoltre che le tre specie identificate formate dagli elettroni a breve termine potrebbero potenzialmente reagire per formarne di più complesse su periodi più lunghi.

Lo studio, intitolato “I sali fusi ad alta temperatura sono reattivi con gli elettroni in eccesso? Case of ZnCl2”, è stato pubblicato su The Journal of Physical Chemistry B. È stato selezionato come scelta degli editori ACS, indicando il suo potenziale di ampio interesse pubblico.

Questa ricerca è stata condotta come parte del Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) del DOE guidato dal Brookhaven National Laboratory. Il gruppo di ricerca prevede di continuare a studiare gli effetti delle radiazioni su altri sistemi salini. La loro ricerca computazionale è stata eseguita presso le strutture degli utenti del DOE, tra cui il Compute and Data Environment for Science presso l'Oak Ridge National Laboratory e il National Energy Research Scientific Computing Center presso il Lawrence Berkeley National Laboratory.

Comprendere il comportamento degli elettroni nei sali fusi è fondamentale per il progresso dei reattori a sali fusi. Aiuta a garantire la sicurezza e l’efficienza di questi reattori, che sono considerati un’opzione promettente per la futura generazione di energia nucleare.

Fonte:

– Lawrence Bernard, ORNL