Lo sciame meteorico delle Orionidi raggiungerà il picco questo fine settimana, come guardarlo

Secondo la NASA, lo sciame meteorico delle Orionidi, uno degli sciami meteorici più straordinari dell’anno, raggiungerà il suo picco questo fine settimana. Lo sciame, creato dai detriti provenienti dalla cometa di Halley, sarà visibile nelle prime ore del mattino dopo la mezzanotte ET del 20 ottobre.

Per una visione ottimale, la NASA suggerisce di trovare un luogo lontano dall'inquinamento luminoso, come una foresta. Il modo migliore per osservare le meteore è sdraiarsi con i piedi rivolti a sud-est. Potrebbero essere necessari fino a 30 minuti affinché i tuoi occhi si abituino all'oscurità, quindi è consigliabile riporre torce elettriche e altri dispositivi con luci intense.

Le meteore viaggeranno a una velocità stimata di 41 miglia al secondo, lasciando dietro di sé una scia luminosa di detriti che può essere vista per diversi secondi o minuti. La NASA consiglia di cercare esplosioni prolungate di luce nel cielo.

Coloro che non sono in grado di vedere la pioggia di meteoriti a causa del maltempo o dei cieli inquinati dalla luce possono sintonizzarsi sul live streaming della NASA dal Marshall Space Flight Center di Huntsville, in Alabama, a partire dalle 10:20 ET del XNUMX ottobre.

L'evento delle Orionidi non è l'unico sciame meteorico causato dalla cometa di Halley. Anche lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi, che raggiunge il picco all'inizio di maggio di ogni anno, è causato dai detriti e dalla polvere della cometa.

Oltre alle Orionidi, si prevede che altri sciami meteorici raggiungeranno il picco a novembre, comprese le Tauridi meridionali e settentrionali.

Lo sciame meteorico delle Orionidi prende il nome dalla costellazione di Orione, dove si possono vedere le meteore nel cielo. La cometa di Halley, che ritorna nel sistema solare interno ogni 76 anni, sparge nello spazio polvere che alla fine diventa lo sciame meteorico delle Orionidi.

La cometa di Halley, nota per la sua distinta scia infuocata, è stata documentata come una roccia volante e ardente nel cielo nell'arazzo di Bayeux, che raffigura la battaglia di Hastings nel 1066. La cometa è uno degli oggetti meno riflettenti del sistema solare, con visibile solo la sua scia fiammeggiante.

