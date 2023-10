Preparatevi per lo sciame meteorico delle Orionidi

By

Gli osservatori del cielo avranno una sorpresa questo mese mentre lo sciame meteorico annuale delle Orionidi raggiunge il suo picco. Questo evento celeste, che produce fino a 25 meteore all'ora, abbaglierà gli osservatori delle stelle sabato notte e fino alle prime ore della domenica. Le Orionidi sono particolarmente speciali perché le meteore sono in realtà frammenti della cometa di Halley, conosciuta come cometa 1P/Halley.

La cometa di Halley è una famosa cometa che può essere vista dalla Terra solo ogni 75-76 anni. Tuttavia, lo sciame meteorico delle Orionidi offre alle persone l'opportunità di assistere ogni anno a un pezzo della storia di questa cometa. Mentre la cometa di Halley orbita attorno al sole, lascia una scia di detriti sul suo cammino. Quando la Terra passa attraverso questi detriti, entra nella nostra atmosfera a velocità incredibili.

Il dottor Minjae Kim, ricercatore presso l'Università di Warwick, spiega che lo sciame meteorico delle Orionidi si verifica tra il 2 ottobre e il 7 novembre, con il suo picco nella notte tra il 20 e il 22 ottobre. Tuttavia, lo sciame può essere osservato prima e dopo le date di punta. Questa doccia non è solo nota per la sua bellezza ma anche per la sua connessione con la cometa di Halley.

Per assistere allo sciame meteorico delle Orionidi, tutto ciò che serve è un cielo limpido, pazienza e un luogo lontano dall'inquinamento luminoso. Le meteore saranno visibili ad occhio nudo in tutte le parti del cielo, rendendolo un evento visibile a livello globale. Che tu sia nell'emisfero settentrionale o meridionale, puoi goderti questo spettacolo celeste fino al 7 novembre.

Quindi, se ti sei perso l'evento irripetibile di vedere la cometa di Halley, non preoccuparti. Lo sciame meteorico delle Orionidi offre un'opportunità unica di osservare i detriti lasciati da questa famosa cometa e di abbandonarsi alla bellezza del cielo notturno.

