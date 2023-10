Lo sciame meteorico delle Orionidi raggiungerà il picco il 21 ottobre: ​​come sperimentarlo

Lo sciame meteorico delle Orionidi, che è attualmente in corso e continuerà fino al 7 novembre, raggiungerà presto il suo picco il 21 ottobre. Questo evento celeste annuale offre uno spettacolo spettacolare di stelle cadenti che illuminano il cielo notturno. Lo sciame ha origine dai resti della cometa di Halley, una famosa cometa che orbita attorno al sole ogni 75-76 anni.

Le origini dello sciame meteorico possono essere ricondotte ai minuscoli frammenti che si staccano dalla cometa di Halley mentre viaggia nello spazio. Questi frammenti formano una scia di polvere e detriti di ghiaccio, che alla fine entra nell'atmosfera terrestre ad una velocità sorprendente di circa 41 miglia al secondo. Quando queste particelle entrano in collisione con l'atmosfera terrestre, bruciano a causa dell'attrito con l'aria, creando le strisce luminose che caratterizzano gli sciami meteorici.

La cometa di Halley dà origine non ad uno, ma a due sciami meteorici annuali. Ciò si verifica perché l'orbita della cometa si interseca strettamente con l'orbita terrestre in due punti diversi. Il primo punto porta allo sciame meteorico delle Eta Aquaridi all’inizio di maggio, mentre il secondo punto si verifica ora, tra la metà e l’ultima parte di ottobre, producendo lo sciame meteorico delle Orionidi.

Per assistere a questo spettacolo abbagliante, non è necessaria alcuna attrezzatura speciale. L'occhio nudo è sufficiente per vedere le stelle cadenti. Un allineamento celeste favorevole quest’anno significa che la luna non interferirà con l’esperienza visiva durante le prime ore prima dell’alba. Per coloro che risiedono sia nell’emisfero settentrionale che in quello meridionale, ci saranno molte opportunità di vedere lo sciame meteorico.

Alcuni luoghi consigliati per godersi la pioggia di meteoriti delle Orionidi includono New York, Miami, Los Angeles, Atlanta e la California settentrionale. Si prevede che queste località abbiano condizioni di visione favorevoli, con copertura nuvolosa minima e inquinamento luminoso limitato.

Per ottimizzare l'esperienza visiva, trova un'area esterna poco illuminata, lontana dai lampioni e dall'illuminazione residenziale. Orientarsi verso sud-est (per chi vive nell'emisfero settentrionale) o nord-est (per chi vive nell'emisfero meridionale). Sono necessari circa 30 minuti di sguardo verso l'alto verso il cielo affinché gli occhi si adattino e rilevino le meteore. Per assaporare appieno lo sciame meteorico è consigliabile evitare di concentrarsi esclusivamente sul punto radiante delle Orionidi, la stella Betelgeuse.

Quindi, segna sul tuo calendario il picco dello sciame meteorico delle Orionidi il 21 ottobre e preparati per uno spettacolo celeste mozzafiato che solo la natura può offrire.

Definizioni:

– Sciame meteorico: eventi celesti caratterizzati da un'abbondanza di meteore che appaiono nel cielo notturno in un periodo relativamente breve. Le meteore, note anche come “stelle cadenti”, si materializzano quando particelle di comete o asteroidi entrano nell'atmosfera terrestre e vaporizzano a causa dell'attrito.

– Cometa di Halley: una famosa cometa che orbita attorno al sole ogni 75-76 anni. Dà origine a due sciami meteorici annuali: le Eta Aquaridi all'inizio di maggio e lo sciame meteorico delle Orionidi a ottobre.

Fonte:

- Nessuno