Lo sciame meteorico delle Orionidi: uno spettacolo spettacolare nel cielo notturno

L'autunno porta non solo temperature più fresche, ma anche l'opportunità di assistere a uno straordinario spettacolo di fuochi d'artificio della natura: lo sciame meteorico delle Orionidi. Originato dalla famosa cometa di Halley, questo sciame meteorico illumina il cielo notturno ogni ottobre, affascinando gli osservatori del cielo in tutto l'emisfero settentrionale.

Sebbene la cometa di Halley sia visibile sulla Terra solo una volta ogni 76 anni, abbiamo il privilegio di passare attraverso la sua polvere cometaria ogni anno tra settembre e novembre. Questo fenomeno celeste produce l'abbagliante sciame meteorico delle Orionidi, dal nome della costellazione di Orione, che appare come il punto radiante di queste meteore.

Quest'anno, il picco di attività dello sciame meteorico delle Orionidi è previsto per il 21 ottobre, offrendo la migliore opportunità di assistere allo spettacolo mozzafiato. Queste meteore sono note per la loro velocità eccezionale, sfrecciando attraverso la nostra atmosfera all'incredibile velocità di 41 miglia al secondo. L’enorme velocità delle Orionidi spesso si traduce in strisce colorate di luce conosciute come “treni” che possono essere osservate per diversi secondi o addirittura minuti.

Oltre alla loro velocità, gli Orionidi sono noti anche per la produzione di palle di fuoco, intense esplosioni di luce. Nonostante il picco di attività si verifichi il 21 ottobre, gli appassionati del cielo possono effettivamente iniziare ad osservare le Orionidi dopo la mezzanotte di fine settembre, e lo acquazzone può essere visto fino alla fine di novembre.

Tuttavia, le condizioni di visione per il picco di quest'anno potrebbero non essere ideali per tutti. Si prevede che parti del Texas, del sud-est, del nord-est, del nord-ovest del Pacifico e del Midwest avranno cieli nuvolosi, ostacolando la visibilità. D'altra parte, quelli nel sud-ovest, nelle pianure meridionali, nel medio Atlantico e nella Florida centrale e meridionale hanno previsioni migliori con meno nuvole che ostruiscono la vista.

Mentre la Luna piena quasi al 40% nella notte del picco può rubare parte dello spettacolo, i giorni che precedono il 21 ottobre rappresentano un’eccellente opportunità per avvistare le stelle cadenti. La sottile falce di luna del 18 e 19 ottobre offrirà condizioni di visione migliori.

Quindi, prendi una coperta, trova un posto comodo sotto il cielo notturno e preparati a rimanere incantato dallo spettacolo cosmico che è lo sciame meteorico delle Orionidi. Assistere a queste manifestazioni celesti è un promemoria della vasta bellezza e meraviglia che esiste oltre il nostro mondo.

Definizioni:

– Pioggia di meteoriti: un evento celeste in cui numerose meteore (o stelle cadenti) sembrano irradiarsi da un unico punto nel cielo.

– Cometa di Halley: una cometa periodica che orbita attorno al Sole circa una volta ogni 76 anni. È noto per il suo aspetto distintivo ed è stato visto l'ultima volta dalla Terra nel 1986.

Fonte:

– NASA: Amministrazione nazionale per l’aeronautica e lo spazio

– Meteo FOX