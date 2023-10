Preparatevi per lo sciame meteorico delle Orionidi questo fine settimana

Non perdetevi lo spettacolare sciame meteorico delle Orionidi che avrà luogo questo fine settimana. Si prevede che la pioggia raggiungerà il picco alle 8:10 ET di domenica, ma le meteore visibili sfrecceranno nel cielo per tutto il fine settimana a una velocità compresa tra 20 e XNUMX all'ora. Il momento migliore per avvistare una meteora sarà nelle prime ore del mattino, quando il radiante, ovvero il punto da cui sembrano provenire le meteore, è al suo massimo.

Per avere maggiori possibilità di avvistare una meteora, gli esperti suggeriscono di uscire per almeno 10-20 minuti prima di osservare le stelle per consentire agli occhi di abituarsi alla scarsa illuminazione. L'ideale è anche trovare un posto lontano dall'inquinamento luminoso con una visione chiara del cielo scuro.

Lo sciame meteorico delle Orionidi è causato dai detriti della cometa di Halley, una delle comete più famose. Anche se la cometa non sarà visibile fino al 2061, lascia una scia di detriti che la Terra attraversa ogni anno, dando origine alle Orionidi. I granelli di polvere della cometa viaggiano velocemente e vaporizzano quando entrano nell'atmosfera, creando le strisce luminose viste come meteore. Gli Orionidi sono noti per la loro luminosità e il movimento veloce.

Dopo il picco delle Orionidi, ci sono ancora altri cinque sciami meteorici da catturare quest’anno, tra cui le Tauridi meridionali, le Tauridi settentrionali, le Leonidi, le Geminidi e le Ursidi. Inoltre, ci sono tre lune piene rimaste nel 2023: la Luna del Cacciatore, la Luna del Castoro e la Luna Fredda.

Questo fine settimana è l'occasione perfetta per testimoniare la bellezza dell'universo e ammirare le meraviglie celesti sopra. Da non perdere lo sciame meteorico delle Orionidi, uno spettacolo abbagliante che ci ricorda le antiche origini del nostro sistema solare.

