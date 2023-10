Preparatevi per lo spettacolare sciame meteorico delle Orionidi questo fine settimana

Se stai cercando uno spettacolo celeste abbagliante, non dimenticare di alzare lo sguardo questo fine settimana per intravedere lo sciame meteorico delle Orionidi. La pioggia raggiungerà il picco alle 8:10 ET di domenica, ma si possono vedere meteore visibili sfrecciare nel cielo per tutto il fine settimana, con una velocità da 20 a XNUMX meteore all'ora. Questo evento astronomico può essere assistito da qualsiasi parte del mondo durante la notte.

Per massimizzare le possibilità di avvistare una meteora, si consiglia di uscire nelle prime ore del mattino. Il radiante, che è il punto da cui sembrano provenire le meteore, sarà al suo massimo intorno alle 2 del mattino in qualsiasi fuso orario. Tuttavia, la dottoressa Ashley King, ricercatrice di scienze planetarie presso il Museo di storia naturale di Londra, suggerisce che le meteore inizieranno ad apparire non appena farà buio.

Un fattore da considerare è la fase lunare durante questo evento. Questo fine settimana la luna sarà nella fase del primo quarto e tramonterà verso mezzanotte. Secondo l'American Meteor Society, la luminosità della Luna potrebbe interferire leggermente con la visibilità delle meteore. King consiglia di attendere che la luna tramonti per ottenere condizioni di visione ottimali. Anche se ti trovi in ​​una città con inquinamento luminoso, con un po' di pazienza dovresti comunque riuscire a vedere qualche meteore.

Lo sciame meteorico delle Orionidi si verifica ogni anno mentre la Terra attraversa i detriti lasciati dalla cometa di Halley. Quando i frammenti entrano nell'atmosfera terrestre, creano strisce di luce abbaglianti nel cielo. Questo sciame meteorico prende il nome dalla costellazione di Orione, da dove sembrano irradiarsi le meteore.

Non perdere l'occasione di assistere allo splendido spettacolo di fuochi d'artificio della natura. Trova un punto buio lontano dalle luci della città, rilassati e goditi lo spettacolo affascinante creato dallo sciame meteorico delle Orionidi.

