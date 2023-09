Le origini degli anelli di Saturno rivelate da simulazioni al supercomputer

By

Un nuovo studio condotto dalla NASA, dall’Università di Durham e dall’Università di Glasgow ha fornito preziose informazioni sulle origini degli iconici anelli di Saturno. La ricerca suggerisce che gli anelli potrebbero essersi formati dai detriti di due lune ghiacciate che si scontrarono e si frammentarono centinaia di milioni di anni fa.

Lo studio ha proposto che le due lune progenitrici fossero probabilmente di dimensioni simili a Dione e Rea, due delle attuali lune di Saturno. È stato anche ipotizzato che la formazione di queste lune, insieme ad altre lune attualmente in orbita attorno a Saturno, potrebbe essere stata influenzata dai detriti che non sono finiti negli anelli dopo la collisione.

Le misurazioni precedenti dei sistemi di Saturno erano state ottenute principalmente dalla sonda spaziale Cassini che ha trascorso oltre un decennio osservando il pianeta e i suoi dintorni. Analizzando i dati della sonda Cassini, i ricercatori hanno scoperto che gli anelli di Saturno sono più giovani di quanto si credesse in precedenza.

Per approfondire l'origine degli anelli di Saturno, il team di scienziati ha utilizzato il supercomputer COSMA dell'Università di Durham. Utilizzando il software open source SWIFT, hanno simulato vari scenari di collisione tra le lune precursori nel sistema di Saturno. Queste simulazioni sono state condotte con una risoluzione oltre 100 volte superiore rispetto agli studi precedenti, fornendo agli scienziati informazioni senza precedenti.

Dopo aver analizzato circa 200 diversi scenari di collisione, il team ha concluso che un'ampia gamma di impatti potrebbe disperdere la quantità adeguata di ghiaccio nel limite di Roche di Saturno, dove si depositerebbe negli anelli ghiacciati. Questa scoperta supporta l’ipotesi che gli anelli si siano formati dai resti delle lune in collisione.

Inoltre, lo studio ha rilevato che le teorie alternative non potevano spiegare la composizione degli anelli di Saturno, poiché non riuscivano a spiegare l’assenza di roccia all’interno degli anelli. Pertanto, la nuova ricerca contribuisce in modo significativo alla comprensione delle origini degli anelli di Saturno.

La ricerca futura continuerà a basarsi su queste scoperte e a gettare ulteriore luce sull’intrigante mistero che circonda la formazione degli iconici anelli di Saturno.

Fonte:

– “Una recente origine da impatto degli anelli di Saturno e delle lune di medie dimensioni” – The Astrophysical Journal

– Nasa

– Università di Durham

– Università di Glasgow