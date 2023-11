Svelare i segreti di Ganimede: uno sguardo più da vicino alla luna più grande di Giove

Una nuova ricerca condotta dalla navicella spaziale Juno della NASA ha svelato una scoperta sorprendente su Ganimede, la più grande luna di Giove. Secondo i dati raccolti il ​​7 giugno 2021, Giunone ha rilevato sali minerali e composti organici sulla superficie di Ganimede, offrendo informazioni vitali sull'origine e sulla composizione della Luna.

A differenza di qualsiasi altra luna del nostro sistema solare, Ganimede vanta un campo magnetico, che protegge i suoi terreni scuri e luminosi concentrati attorno a latitudini specifiche. Scott Bolton, il ricercatore principale di Juno, suggerisce che questa osservazione potrebbe indicare la presenza di resti di una salamoia oceanica profonda che una volta raggiungeva la superficie, ora congelata nel tempo.

La vastità di Ganimede è sorprendente. Con un diametro di 3,273 miglia (5,268 chilometri), supera in scala anche il pianeta Mercurio e il pianeta nano Plutone. La navicella spaziale Galileo della NASA ha inizialmente rilevato un mare sotterraneo che scorre sotto strati di ghiaccio, potenzialmente ospitando più acqua di tutti gli oceani della Terra messi insieme, a circa 100 miglia (160 chilometri) sotto la superficie ghiacciata.

Recenti scoperte hanno svelato ulteriori misteri che circondano la superficie di Ganimede. I dati d'archivio del telescopio spaziale Hubble hanno indicato la trasformazione diretta del ghiaccio in vapore acqueo, fuoriuscendo dal terreno ghiacciato della Luna. Gli scienziati ritengono che il caratteristico aspetto butterato, scanalato e modellato di Ganimede possa essere il risultato di un impatto colossale con un oggetto celeste largo fino a 90 miglia (150 chilometri).

È interessante notare che la navicella spaziale Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) dell'Agenzia spaziale europea è attualmente in viaggio verso Ganimede. Con un arrivo previsto alla fine del 2034, JUICE diventerà il primo veicolo spaziale a orbitare attorno a una luna diversa dalla nostra, conducendo osservazioni approfondite e sorvoli di Ganimede, Callisto ed Europa. Questa missione mira ad approfondire la nostra comprensione delle lune distanti e dei pianeti nani all’interno del nostro sistema solare e oltre.

Ora è il momento ideale per osservare Ganimede in tutto il suo splendore. Con Giove e le sue lune in opposizione, la Terra è perfettamente posizionata per osservare questo spettacolo celeste. Con un binocolo, è possibile ammirare l'abbagliante presenza di Giove e intravedere tre o forse tutte e quattro le lune galileiane: Ganimede, Europa, Callisto e Io.

Mentre continuiamo a svelare i misteri di Ganimede, questa nuova conoscenza apre le porte a ulteriori esplorazioni e potrebbe far luce sulla formazione e sull’evoluzione dei corpi celesti nel nostro vasto universo.

