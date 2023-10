Il ruolo dei sesquiterpeni nella formazione delle nubi: approfondimenti sul clima terrestre

I ricercatori dell'Istituto Paul Scherrer in Svizzera hanno scoperto che una famiglia di composti organici noti come sesquiterpeni potrebbe avere un impatto molto maggiore sulla formazione delle nubi di quanto si pensasse in precedenza. Questi composti vengono rilasciati dagli alberi quando sono sotto stress, reagendo con l’ozono e altri composti nell’atmosfera per formare composti organici a bassissima volatilità (ULVOC).

In determinate condizioni, gli ULVOC possono diventare abbastanza grandi da consentire la condensazione delle goccioline d’acqua sulla loro superficie, portando alla formazione di nuvole. Le nuvole hanno effetti significativi sul clima terrestre, quindi è fondamentale comprendere il ruolo degli ULVOC nei modelli climatici. Le molecole più importanti coinvolte nella formazione degli ULVOC sono isoprene, monoterpene e sesquiterpene. Tuttavia, la misurazione dei sesquiterpeni è impegnativa a causa della loro rapida reazione con l’ozono e della loro frequenza inferiore rispetto alle altre sostanze.

Un team di scienziati, guidato da Lubna Dada, ha condotto uno studio presso la camera Cosmics Leaving Outdoor Droplets (CLOUD) del CERN a Ginevra per esaminare la capacità dei sesquiterpeni di formare ULVOC. La camera ha permesso loro di simulare le condizioni atmosferiche e misurare la velocità di formazione delle nuvole. I risultati hanno mostrato che anche un piccolo aumento della concentrazione di sesquiterpene raddoppiava il tasso di formazione delle nubi.

Poiché i sesquiterpeni hanno un peso molecolare più elevato rispetto all’isoprene e al monoterpene, formano più facilmente particelle solide, rendendoli essenziali per la formazione delle nubi. Pertanto, includere l’influenza dei sesquiterpeni sulla formazione delle nubi nei modelli climatici è fondamentale per previsioni più accurate sulla formazione delle nubi e sul loro impatto sull’atmosfera terrestre.

Lo studio apre anche la strada a future ricerche sull’impatto delle emissioni di altri composti artificiali sul clima. Comprendere i cambiamenti provocati dall’industrializzazione e dalla miscela di gas di origine antropica con l’atmosfera naturale fornirà preziose informazioni sul passato e sul futuro del clima della Terra.

