Un nuovo mosaico rivela dettagli senza precedenti del cratere Shackleton sul Polo Sud della Luna

La NASA ha rilasciato una nuova immagine a mosaico del cratere Shackleton, un cratere da impatto permanentemente in ombra situato nel polo sud della Luna. Questa immagine, creata dalla Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) e dai team ShadowCam, fornisce una vista rara e dettagliata del cratere.

L'LROC, che orbita attorno alla Luna dal 2009, e la ShadowCam, uno strumento a bordo della navicella spaziale Danuri del Korea Aerospace Research Institute, lanciata nell'agosto 2022, hanno ciascuno le loro caratteristiche uniche per l'osservazione della Luna. L'LROC è progettato per funzionare in condizioni di scarsa illuminazione ma ha una capacità limitata di fotografare aree in ombra che non ricevono mai la luce solare diretta. D'altra parte, la ShadowCam è 200 volte più sensibile alla luce della LROC, e si affida alla luce solare riflessa dalle caratteristiche geologiche della Luna o dalla Terra per catturare immagini in regioni scarsamente illuminate.

Il recente mosaico è stato creato combinando le immagini di queste due telecamere, consentendo una visione completa sia delle parti più luminose che di quelle più scure della Luna. Il Cratere Shackleton, caratterizzato dal suo fondo permanentemente in ombra, è parzialmente illuminato dal sole in tre punti del suo bordo per oltre il 90% dell'anno, a causa della leggera inclinazione dell'asse lunare. Si ritiene che queste regioni in ombra potrebbero potenzialmente ospitare riserve di ghiaccio d’acqua, una risorsa inestimabile per le future missioni con equipaggio sulla Luna.

La NASA ha anche sottolineato che queste regioni altamente illuminate nel cratere Shackleton potrebbero essere utilizzate per sfruttare l’energia solare per un campo base durante le missioni future, con viaggi nelle regioni in ombra per indagare sul cratere a bassa temperatura. Inoltre, il polo sud lunare offre una comunicazione costante con la Terra, rendendolo un luogo ideale per l’esplorazione.

Il rilascio di questa immagine dettagliata del cratere Shackleton fornisce ai ricercatori informazioni preziose e una migliore comprensione della geologia della Luna. Inoltre apre la strada alla futura esplorazione e utilizzo delle risorse della Luna da parte delle missioni umane.

Fonte:

– Nasa