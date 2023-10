L'equipaggio della spedizione 70 conduce studi sulla salute spaziale e sulle scienze della Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale

By

L'equipaggio della Expedition 70 della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stato impegnato a condurre vari studi scientifici e attività di manutenzione. L'ISS, una grande navicella spaziale in orbita attorno alla Terra, funge da laboratorio di ricerca e porto spaziale per la collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. È stato occupato ininterrottamente dal 2000 da equipaggi a rotazione di astronauti e cosmonauti provenienti da tutto il mondo.

Uno degli studi in corso è l’analisi del DNA, che aiuta a mantenere gli equipaggi e i veicoli spaziali al sicuro con una minore dipendenza dalla Terra. L'astronauta Jasmin Moghbeli ha utilizzato un sequenziatore di DNA portatile per identificare i batteri estratti dai campioni di acqua della stazione. Questo studio tecnologico contribuirà ai piani della NASA per le future missioni sulla Luna, su Marte e oltre.

Un altro studio prevede l'uso di dispositivi indossabili per monitorare la salute di un astronauta. L'astronauta Moghbeli ha indossato un giubbotto e una fascia Bio-Monitor per una sessione di 48 ore per testare la propria capacità di monitorare la salute interferendo minimamente con le attività quotidiane.

Il comandante Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea (ESA) ha lavorato all'interno della cupola, testando la capacità di una telecamera avanzata di osservare i temporali terrestri e la loro attività elettrica. I dati raccolti potrebbero migliorare la conoscenza dell’atmosfera e portare a future applicazioni spaziali.

Sono stati inoltre eseguiti controlli e interventi di manutenzione ordinaria. Ad esempio, l'ingegnere di volo della NASA Loral O'Hara ha fotografato l'hardware di emergenza, controllato la sua pressione sanguigna e disinstallato i componenti da una tuta spaziale. L'astronauta Satoshi Furukawa della JAXA ha sostituito i filtri all'interno del Life Science Glovebox e ha scambiato le cassette dei campioni all'interno del Materials Science Laboratory.

L'equipaggio si sta preparando anche per una passeggiata spaziale, prevista per le 2:10, ora legale orientale. I cosmonauti Oleg Kononenko e Nikolai condurranno la passeggiata spaziale, che prevede vari compiti al di fuori della ISS.

Questi studi e compiti in corso contribuiscono alla nostra comprensione della salute spaziale, delle scienze della Terra e della manutenzione della Stazione Spaziale Internazionale.

