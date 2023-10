Parcheggi designati proposti per prevenire la congestione del traffico spaziale

Ai veicoli spaziali potrebbero presto essere assegnati posti di parcheggio per evitare accumuli di traffico nell’orbita terrestre. Con il lancio previsto di circa 10 volte il numero di satelliti attualmente nello spazio entro il 2030, gli ingegneri sono preoccupati per la congestione e il rischio di collisioni in orbita. I ricercatori della Purdue University propongono l’idea di dare ai veicoli spaziali un “parcheggio” designato nell’orbita terrestre bassa o nella regione cislunare per prevenire incidenti e garantire l’equità nell’utilizzo dello spazio.

Secondo David Arnas, professore assistente di aeronautica e astronautica alla Purdue University, la densità dei satelliti nello spazio aumenta la probabilità di collisioni. Le costellazioni satellitari, come Starlink di SpaceX, stanno crescendo sia in numero che in dimensioni. Dato che queste costellazioni diventano sempre più difficili da tracciare e garantire la loro sicurezza a lungo termine, è essenziale trovare modi per organizzare e coordinare i satelliti nello spazio.

Il gruppo di ricerca ha esplorato metodi per organizzare meglio i satelliti e coordinare i parcheggi. Hanno studiato la riconfigurazione di grandi costellazioni di satelliti per evitare potenziali colpi di detriti che potrebbero causare danni. Arnas ha sviluppato un metodo per calcolare la distanza minima che i veicoli spaziali dovrebbero mantenere l'uno dall'altro per evitare collisioni. Anche se attualmente esistono poche politiche che regolano il posizionamento dei satelliti, Arnas spera che i suoi strumenti forniranno ai politici informazioni per prendere decisioni informate che promuovano la capacità futura e la sostenibilità del settore spaziale.

La proposta di parcheggi designati mira ad affrontare la crescente congestione nell'orbita terrestre causata dalla rapida espansione dei satelliti. Assegnando posizioni specifiche ai veicoli spaziali, il rischio di collisioni può essere ridotto al minimo, garantendo la sicurezza e la fattibilità a lungo termine delle attività spaziali. Inoltre, l’organizzazione dei satelliti e il coordinamento dei loro movimenti possono migliorare l’efficienza e l’efficacia delle costellazioni satellitari, consentendo loro di lavorare insieme in modo sincronizzato.

Anche l’idea di un accesso equo allo spazio guida la proposta. Considerando lo spazio come una risorsa comune, simile all’acqua e all’aria, i ricercatori sottolineano la responsabilità di garantire che le generazioni future abbiano un equo accesso allo spazio. Implementando parcheggi designati e coordinando i movimenti dei satelliti, l'obiettivo è creare un sistema che consenta un uso sostenibile e responsabile delle risorse spaziali.

Nel complesso, la proposta di parcheggi designati e una migliore organizzazione dei satelliti presenta un approccio proattivo per affrontare le sfide della congestione del traffico spaziale. Poiché i lanci e le costellazioni di satelliti continuano ad espandersi, diventa fondamentale attuare misure che diano priorità alla sicurezza e all’equità nell’utilizzo dello spazio. La ricerca condotta dalla Purdue University offre preziosi spunti per informare i politici e guidare i futuri processi decisionali nel settore spaziale.

Fonte:

– Dichiarazione della Purdue University