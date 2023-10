La tecnica di pulizia dei tessuti consente l'analisi tridimensionale delle strutture ossee

By

Un recente progresso nei metodi di depurazione dei tessuti ha consentito agli scienziati di condurre analisi tridimensionali delle strutture biologiche in tessuti interi e intatti. Questa tecnica, nota come tecnica di compensazione passiva (PACT), fornisce una maggiore comprensione delle relazioni spaziali e dei circuiti biologici. Tuttavia, ci sono state sfide nell’applicare questi metodi ai tessuti ossei duri come femori e tibie.

In un nuovo studio, i ricercatori hanno sviluppato un metodo ottimizzato di rimozione delle ossa basato su PACT chiamato Bone-mPACT+. Questo metodo protegge l'integrità strutturale delle ossa ottenendo elevati livelli di trasparenza ottica. I ricercatori hanno testato Bone-mPACT+ e quattro diverse procedure di decalcificazione su vari tessuti ossei e hanno scoperto che rendevano trasparenti quasi tutti i tipi di tessuti ossei. Sia le ossa di topo che quelle di ratto sono state rimosse con successo utilizzando il protocollo Bone-mPACT+.

I ricercatori hanno anche introdotto una modifica chiamata protocollo Bone-mPACT+ Advance, che è specificamente ottimizzata per l’elaborazione di ossa di ratto grandi e dure. Questa modifica consente una facile pulizia e imaging di queste ossa utilizzando metodi consolidati di pulizia dei tessuti.

Lo studio dimostra l'utilità del metodo ottimizzato di rimozione delle ossa per valutare il metabolismo osseo durante la gravidanza e in modelli animali sperimentali di malattia ossea. I ricercatori ritengono che questa tecnica avrà ampie applicazioni nelle valutazioni fisiologiche e anatomiche dei tessuti ossei.

Lo studio è stato condotto seguendo le linee guida etiche per la cura e l'utilizzo degli animali da laboratorio. Gli embrioni, il cervello e le ossa utilizzati nello studio sono stati isolati utilizzando metodi consolidati. I campioni sono stati quindi sottoposti ai protocolli PACT o Bone-mPACT+ appropriati, a seconda del tipo di tessuto.

In conclusione, l’ottimizzazione delle tecniche di rimozione dell’osso utilizzando il metodo Bone-mPACT+ consente l’analisi tridimensionale delle strutture ossee. Questo progresso ha il potenziale per migliorare la nostra comprensione della biologia ossea e far avanzare la ricerca nel campo delle malattie ossee.

Fonte:

– Articolo originale: titolo dell'articolo originale

– Definizione di PACT: tecnica di compensazione passiva

– Definizione di Bone-mPACT+: metodo ottimizzato di rimozione delle ossa

– Definizione di femore: osso della coscia

– Definizione di tibia: tibia

– Definizione di decalcificazione: rimozione dei depositi di calcio

– Definizione di trasparenza ottica: la capacità di una sostanza di trasmettere la luce senza una dispersione significativa