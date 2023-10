Gli scienziati ottengono una stampa di precisione con la tecnica basata sul laser a vortice ottico

Gli scienziati dell'Università Metropolitana di Osaka hanno fatto un passo avanti nella stampa di precisione sviluppando un'innovativa tecnica basata sul laser a vortice ottico. Questa tecnica consente il posizionamento preciso di minuscole goccioline con precisione su scala micrometrica.

La tecnologia a getto d'inchiostro è un metodo di stampa comunemente utilizzato che espelle microgoccioline da un ugello su una superficie. Tuttavia, l'ostruzione degli ugelli si verifica spesso quando si ha a che fare con goccioline di inchiostro viscose e ad alta densità. Per superare questo problema, i ricercatori hanno esplorato tecnologie di stampa più avanzate.

Il dottor Ken-ichi Yuyama e il suo gruppo di ricerca presso l'Università Metropolitana di Osaka sono riusciti a stampare con successo goccioline di dimensioni uniformi con un diametro di circa 100 µm. Hanno ottenuto questo risultato utilizzando una pellicola liquida di inchiostro fluorescente, che ha una viscosità circa 100 volte maggiore dell’acqua. La chiave del loro successo è stata l'irradiazione della pellicola di inchiostro con un vortice ottico, ottenendo stampe con un'eccezionale precisione di posizionamento su scala micrometrica.

La tecnica basata sul laser a vortice ottico apre nuove possibilità per varie applicazioni. Consente la stampa stabile di liquidi ad alta viscosità, consentendo la fabbricazione di array laser di microgocce e il micropatterning di nanoinchiostri conduttivi. Questa svolta può anche avere implicazioni per lo sviluppo di dispositivi fotonici o elettronici stampati di prossima generazione, nonché di bioinchiostri per scaffold cellulari.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati su ACS Photonics. Lo studio è stato sostenuto dalle sovvenzioni KAKENHI della Japan Society for the Promotion of Science e dai finanziamenti del programma Core Research for Evolutional Science and Technology gestito dalla Japan Science and Technology Agency.

Con questa innovativa tecnica basata sul laser a vortice ottico, la stampa precisa con precisione su scala micrometrica diventa realtà. Questo progresso ha il potenziale per rivoluzionare vari campi che si basano sulla tecnologia di stampa, come l’elettronica, la fotonica e la biotecnologia.

Fonte:

– Riferimenti alla rivista: Yuyama, K.-i., et al. (2023). Fabbricazione di una serie di microlaser emisferici utilizzando il trasferimento in avanti indotto dal laser a vortice ottico. Fotonica ACS.

– Riconoscimento del sostegno: Società giapponese per la promozione della scienza (JSPS), Agenzia giapponese per la scienza e la tecnologia (JST)

Nota: l'articolo di origine contiene un'immagine, ma è stata rimossa in questo riepilogo.