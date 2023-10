Il costoso dilemma del razzo Ariane 6

By

I piani dell'Agenzia spaziale europea per sviluppare il razzo Ariane 6 come alternativa più economica e competitiva al booster Falcon 9 di SpaceX hanno incontrato un intoppo. Lo sviluppo è stato notevolmente ritardato e si teme che il razzo non raggiunga i suoi obiettivi di prezzo.

In precedenza, si affermava che l’obiettivo era dimezzare il costo dei lanci e rendere il razzo più facile da produrre. Tuttavia, recenti dichiarazioni dei funzionari dell’Agenzia spaziale europea indicano che una riduzione dei costi del 50% non è più realizzabile. Si prevede che il costo per lancio previsto sarà inferiore di circa il 40% rispetto a quello del suo predecessore, l’Ariane 5.

Inoltre, l'amministratore delegato di Arianespace, Stéphane Israël, ha affermato che i costi stanno aumentando, il che si rifletterà inevitabilmente sui prezzi. Un recente rapporto ha rivelato che ArianeGroup, la società responsabile della produzione dell'Ariane 6, sta cercando ulteriori sussidi per sostenere il funzionamento del razzo. Questa richiesta di aumento dei sussidi potrebbe annullare qualsiasi risparmio sui costi ottenuto con l'Ariane 6.

L'Agenzia spaziale europea fornisce attualmente ad ArianeGroup una sovvenzione di 140 milioni di euro all'anno. Tuttavia ArianeGroup chiede ora un aumento sostanziale fino a 350 milioni di euro all'anno. Se approvato, ciò minerebbe qualsiasi vantaggio in termini di costi che l’Ariane 6 aveva rispetto all’Ariane 5.

Se si considera il numero potenziale di lanci e si tiene conto del sussidio, l’Ariane 6 potrebbe finire per costare più o meno lo stesso del suo predecessore. Ciò è ancora più preoccupante considerando che l’Agenzia spaziale europea ha già investito 4 miliardi di dollari nello sviluppo dell’Ariane 6.

Nel complesso, il futuro del razzo Ariane 6 rimane incerto. Nonostante le sue ambizioni di fornire un’opzione più conveniente, il superamento dei costi e la dipendenza dai sussidi potrebbero impedire all’Ariane 6 di competere davvero con il booster Falcon 9 di SpaceX.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea

– Arianespace

– La Tribuna

Definizioni:

– Ariane 6: il razzo di prossima generazione sviluppato dall’Agenzia spaziale europea.

– Ariane 5: il predecessore del razzo Ariane 6.

– Booster SpaceX Falcon 9: il sistema di lancio orbitale riutilizzabile di SpaceX.