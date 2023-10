Dove vedere lo sciame meteorico delle Orionidi in Ontario questo fine settimana

Questo fine settimana, i residenti dell'Ontario avranno l'opportunità di assistere allo straordinario sciame meteorico delle Orionidi. Per coloro che si chiedono quale sia il posto migliore per vedere questo evento celeste in Ontario, non guardare oltre il Parco Nazionale di Pukaskwa. OnlineCasinos ha recentemente classificato il Parco Nazionale Pukaskwa come uno dei migliori parchi nazionali del Canada per assistere al picco della pioggia di meteoriti.

Lo sciame meteorico delle Orionidi, conosciuto come “uno degli sciami più belli dell’anno”, raggiungerà il suo apice sabato 21 ottobre. OnlineCasinos ha analizzato fattori come la qualità del cielo, l'inquinamento luminoso e la popolarità di Instagram per determinare i migliori parchi nazionali in Canada per osservare le stelle. Il Parco Nazionale Pukaskwa in Ontario si è assicurato il 7° posto su 10 parchi, con un impressionante punteggio complessivo di osservazione delle stelle di 8.31.

Situato sulle rive del Lago Superiore, il Parco Nazionale Pukaskwa è un paradiso di biodiversità per la fauna selvatica. La sua natura remota e il minimo inquinamento luminoso creano le condizioni perfette per avvistare le stelle cadenti. Il parco offre panorami mozzafiato e cieli limpidi, che lo rendono un luogo ideale per osservare lo sciame meteorico delle Orionidi.

La NASA descrive le meteore Orionidi come luminose e in rapido movimento. Durante il suo picco, lo sciame meteorico produrrà dalle 15 alle 20 stelle cadenti ogni ora. Si consiglia di visitare il Parco Nazionale Pukaskwa al calar della notte questo fine settimana per assistere a questo spettacolo astronomico.

Oltre al Parco Nazionale Pukaskwa, la classifica include anche altri parchi nazionali canadesi ideali per osservare le stelle. Questi includono il Parco Nazionale Banff, il Parco Nazionale Glacier, il Parco Nazionale Jasper, il Parco Nazionale Yoho e altro ancora.

Ora che conosci il posto migliore per osservare lo sciame meteorico delle Orionidi in Ontario, è il momento di riunire i tuoi compagni di osservazione delle stelle e intraprendere uno straordinario viaggio sotto il cielo notturno.

Fonte:

– Classifica dei casinò online

– Nasa