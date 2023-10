Il vasto universo chimico: esplorare l'ignoto

Gli scienziati stimano che nell’universo ci siano miliardi di composti chimici, di cui finora è stato identificato solo l’1%. Questi composti non ancora scoperti hanno il potenziale per affrontare questioni come la rimozione dei gas serra e le scoperte mediche.

Quando Dmitri Mendeleev inventò la tavola periodica degli elementi nel 1869, gli scienziati iniziarono a scoprire le sostanze chimiche che hanno plasmato il mondo moderno. Mentre gli elementi sono costituiti da un tipo di atomo, i composti chimici sono costituiti da due o più atomi. Alcuni composti sono presenti in natura, come l’acqua (fatta di idrogeno e ossigeno), mentre altri vengono creati attraverso esperimenti di laboratorio e processi di produzione, come il nylon.

Per comprendere la vastità dell'universo chimico dobbiamo considerare il numero di possibili composti chimici che si possono formare utilizzando i 118 elementi conosciuti. Partendo da composti a due atomi, ci sono 6,903 combinazioni possibili. I composti a tre atomi sono circa 1.6 milioni e, man mano che i composti diventano più complessi, avremmo bisogno che tutti sulla Terra creino tutte queste combinazioni, più volte. Tuttavia, la struttura e la stabilità dei composti contribuiscono alla complessità e alla difficoltà della loro sintesi.

Il più grande composto chimico creato finora conta quasi 3 milioni di atomi e la sua funzione è ancora sconosciuta. Tuttavia, composti simili vengono utilizzati per proteggere i farmaci antitumorali nel corpo finché non raggiungono il sito bersaglio.

Sebbene esistano regole che governano la chimica, queste possono essere modificate, creando ulteriori possibilità per i composti chimici. Anche i gas nobili, tipicamente non reattivi, possono formare composti in determinate circostanze. Ambienti estremi, come le condizioni dello spazio profondo, espandono il regno dei possibili composti. Il carbonio, che in genere preferisce essere attaccato ad altri da uno a quattro atomi, può legarsi temporaneamente a cinque atomi, proprio come un autobus con una capacità massima di quattro atomi può trasportare brevemente più passeggeri.

I chimici spesso trascorrono la loro carriera cercando di creare composti che sfidino le regole chimiche tradizionali, riuscendo occasionalmente nei loro sforzi. Esplorano anche se alcuni composti possano esistere solo nello spazio o in ambienti estremi, come le sorgenti idrotermali sul fondo dell’oceano.

Quando cercano nuovi composti, gli scienziati spesso guardano a composti correlati o reazioni chimiche. Modificando composti noti o utilizzando nuovi materiali di partenza in reazioni familiari, possono cercare “incognite conosciute”. L'esplorazione del mondo naturale ha portato anche a scoperte significative, come l'identificazione della penicillina nel 1928, quando Alexander Fleming ne osservò le proprietà antibatteriche.

Comprendere la struttura dei composti è fondamentale per scoprirne le proprietà e cercare composti simili. L'invenzione delle tecniche a raggi X, come quella sviluppata da Dorothy Crowfoot Hodgkin, ha reso più semplice determinare la struttura di nuovi composti. Ora più che mai i ricercatori hanno gli strumenti per esplorare le profondità sconosciute dell’universo chimico.

