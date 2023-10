Il vasto universo chimico: esplorare le possibilità

By

L'universo è pieno di innumerevoli composti chimici, ciascuno con un potenziale immenso. Tuttavia, gli scienziati hanno identificato solo solo l’1% di questi composti. La scoperta di nuovi composti chimici ha il potenziale per fornire soluzioni a numerose sfide, dalla lotta ai gas serra allo sblocco di scoperte mediche simili alla scoperta della penicillina.

I chimici hanno esplorato diligentemente il regno della chimica da quando Dmitri Mendeleev introdusse la tavola periodica degli elementi nel 1869. Mentre gli ultimi elementi richiedevano la fusione nucleare, ora abbiamo scoperto 118 diversi tipi di elementi. Ma l’universo chimico si estende oltre gli elementi: anche i composti chimici svolgono un ruolo cruciale.

I composti chimici sono costituiti da due o più atomi, mentre gli elementi sono composti da un singolo tipo di atomo. L'acqua, ad esempio, è un composto naturale formato da atomi di idrogeno e ossigeno, mentre il nylon è un composto sintetico prodotto in laboratorio.

Possiamo iniziare considerando i numerosi composti a due atomi. L'azoto e l'ossigeno, formando rispettivamente N2 e O2, costituiscono il 99% dell'aria che respiriamo. Il numero teorico di possibili composti a due atomi è 6,903. Se un chimico dovesse produrre un composto all’anno, ci vorrebbe un intero villaggio di chimici all’anno per produrre ogni possibile composto a due atomi.

Quando si espande ai composti a tre atomi, che includono esempi familiari come acqua (H2O) e anidride carbonica (CO2), si ottengono circa 1.6 milioni di composti. Se ci spostassimo ulteriormente verso composti a quattro e cinque atomi, ogni persona sulla Terra avrebbe bisogno di creare tre composti ciascuno. Inoltre, per produrre tutti questi composti sarebbe necessario riciclare più volte tutti i materiali dell’universo.

Tuttavia, questa semplificazione non tiene conto della complessità e della stabilità dei composti. Il composto più grande creato finora è formato da quasi 3 milioni di atomi, ma il suo scopo deve ancora essere pienamente compreso. Composti di questa portata hanno potenziali usi, come proteggere i farmaci antitumorali all’interno del corpo finché non raggiungono il loro obiettivo previsto.

Nonostante le regole apparentemente restrittive, la chimica consente flessibilità, offrendo ancora più possibilità. Anche i gas nobili, che tendono a non legarsi con altri elementi, possono formare composti. Ad esempio, l'idruro di argon (ArH+) è stato trovato nello spazio e replicato nei laboratori in condizioni estreme. Considerando gli ambienti estremi, il numero di potenziali composti si espande.

I ricercatori spesso cercano nuovi composti sulla base delle conoscenze esistenti. Ciò può essere fatto modificando composti noti o impiegando nuovi materiali di partenza in reazioni chimiche familiari. Questi approcci consentono agli scienziati di esplorare il regno delle incognite conosciute, in modo simile alla costruzione di case con i mattoncini LEGO.

Tuttavia, la ricerca di una chimica veramente nuova, delle incognite sconosciute, richiede strategie alternative. I chimici spesso cercano ispirazione nel mondo naturale. Un esempio notevole è la scoperta della penicillina nel 1928, quando Alexander Fleming osservò che la sua muffa impediva la crescita batterica. Questa scoperta fortuita ha portato a progressi medici monumentali.

La vastità dell’universo chimico racchiude incredibili opportunità e sfide. Esplorando il territorio inesplorato dei composti chimici da scoprire, potremmo scoprire soluzioni che possono modellare il nostro futuro.

