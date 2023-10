Dove guardare l'eclissi solare anulare del 2023 nelle Americhe

Sabato 14 ottobre le Americhe saranno teatro di uno spettacolo spettacolare: un'eclissi solare anulare. Questo maestoso evento, noto anche come "anello di fuoco", sarà visibile in 10 paesi, inclusi otto stati degli Stati Uniti. Per assicurarti di non perderlo, abbiamo compilato un riepilogo di dove e quando potrai osservare l'eclissi solare anulare sia di persona che online.

La NASA ha anche rilasciato una mappa interattiva che permette di seguire l'eclissi fino all'ultimo secondo. L’eclissi inizierà in Oregon e si sposterà attraverso gli Stati Uniti fino al Texas, prima di attraversare il Messico e proseguire attraverso paesi come Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e Brasile. La durata massima dell'"anello di fuoco" sarà vissuta dagli spettatori al largo delle coste del Nicaragua, nel Golfo del Messico, e durerà circa 5 minuti e 17 secondi.

Luoghi e città importanti in cui sarà visibile l'anello di fuoco includono Oregon Dunes e Parco nazionale di Crater Lake in Oregon, Parco nazionale Great Basin in Nevada, Parco nazionale di Bryce Canyon e Parco nazionale di Canyonlands nello Utah, Parco nazionale di Mesa Verde in Colorado, Albuquerque in Nuovo Messico, Corpus Christi in Texas e sito archeologico Maya di Edzná nella penisola dello Yucatán, in Messico. Gli orari locali specifici e la durata dell'"anello di fuoco" in ciascuna località possono essere trovati in un elenco fornito dall'esperto francese di eclissi, Xavier Jubier.

È importante ricordare che osservare direttamente l'eclissi solare può essere estremamente pericoloso. Per osservare l'eclissi in sicurezza, è necessario utilizzare sempre i filtri solari. Che tu stia assistendo a un’eclissi solare parziale o a un’eclissi solare anulare, i rischi sono gli stessi. Assicurati di indossare occhiali adeguati per l'eclissi solare e assicurati che fotocamere, telescopi e binocoli abbiano filtri solari posizionati davanti alle lenti.

Per ulteriori informazioni su come osservare in sicurezza il sole durante l'eclissi, consulta la nostra guida completa sulle osservazioni solari sicure.

Fonte:

– Nasa

– Xavier Jubier