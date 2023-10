Nuove informazioni sulla mobilità dell'atomo di idrogeno e sui trasferimenti di protoni nell'ammoniaca

I ricercatori dello SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell’Energia e dell’Università di Stanford sono riusciti a catturare il movimento degli atomi di idrogeno in rapido movimento all’interno delle molecole di ammoniaca. Lo studio ha utilizzato la diffrazione elettronica ultraveloce (UED) per osservare la dissociazione dell’idrogeno dall’ammoniaca. Questa tecnica innovativa consente agli scienziati di studiare i trasferimenti di idrogeno, che sono cruciali in molti processi biologici e chimici.

I trasferimenti di protoni, che comportano il movimento di un singolo protone tra molecole, svolgono un ruolo chiave in varie attività come la catalisi enzimatica e la funzione mitocondriale. Tuttavia, questi processi avvengono in pochi femtosecondi, rendendo difficile catturarli in movimento.

Tradizionalmente, la diffusione dei raggi X è stata utilizzata per studiare i cambiamenti della struttura molecolare. Tuttavia, i raggi X interagiscono solo con gli elettroni e non con i nuclei atomici, limitando la precisione dell’approccio.

Per affrontare questa limitazione, il gruppo di ricerca guidato dallo scienziato Thomas Wolf ha utilizzato la MeV-UED, una fotocamera per diffrazione di elettroni ultraveloce. Hanno usato la luce UV per rompere un legame idrogeno-azoto nell’ammoniaca e poi hanno diretto un fascio di elettroni attraverso la molecola per raccogliere gli elettroni diffratti.

Il team non solo ha registrato i segnali del distacco dell'atomo di idrogeno, ma ha anche osservato i corrispondenti cambiamenti strutturali nella molecola. Analizzando gli elettroni sparsi a varie angolazioni, sono stati in grado di distinguere tra i segnali provenienti dai nuclei e dagli elettroni.

Questa ricerca innovativa fa luce sul complesso processo di trasferimento dei protoni e sul suo ruolo nelle attività chimiche e biologiche. Comprendere il comportamento dei protoni ha implicazioni significative nella biologia strutturale, dove le tecnologie esistenti devono affrontare sfide per osservarli.

Negli esperimenti futuri, i ricercatori prevedono di utilizzare i raggi X presso la struttura laser a raggi X dello SLAC per confrontare i risultati. Intendono inoltre migliorare la risoluzione dell'esperimento e la risoluzione temporale per catturare i singoli stadi della dissociazione dei protoni nel tempo.

Questo studio è stato supportato dal DOE Office of Science e il MeV-UED è un dispositivo presso la struttura laser a raggi X SLAC LCLS.

Riferimento della Gazzetta:

Elio, G., et al. (2023) Dinamica strutturale dell'elettronica e dell'idrogeno a femtosecondi nell'ammoniaca, ripresa con diffrazione elettronica ultraveloce. Lettere di revisione fisica. doi:10.1103/PhysRevLett.131.143001.