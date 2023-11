Lo spettacolare sciame meteorico delle Leonidi: uno spettacolo celeste per cui vale la pena restare all'erta

By

L’imminente sciame meteorico delle Leonidi promette di essere uno spettacolo visivo mozzafiato, essendo uno degli sciami meteorici più veloci conosciuti che abbelliscono il cielo notturno. Sebbene possano produrre in media solo circa 15 meteore all'ora, ciò che distingue le Leonidi è la loro luminosità e, occasionalmente, i colori vividi. Queste “palle di fuoco” sono il risultato di particelle più grandi originate dai detriti della cometa 55P/Tempel-Tuttle.

Gli osservatori delle stelle anticipano con impazienza questo fenomeno cosmico, poiché le Leonidi raggiungono il loro perielio, il punto di massimo avvicinamento al sole, solo ogni 33 anni. Anche se il momento migliore per osservare lo sciame era il 1998, gli appassionati di skywatcher avranno l’opportunità di assistere nuovamente a questo spettacolo celeste nel 2031.

Per intravedere lo sciame meteorico delle Leonidi, la NASA consiglia di uscire all'aperto intorno a mezzanotte, ora locale, e di trovare un posto privo di inquinamento luminoso. Sdraiarsi sulla schiena e guardare verso est offrirà la migliore vista del cielo. Ci vogliono circa 30 minuti perché i tuoi occhi si abituino all'oscurità, ma una volta fatto, le meteore diventeranno visibili strisciando sulla tela notturna.

Gli sciami meteorici sono un evento annuale, in genere con il picco a metà novembre. Tuttavia, ogni pochi decenni, i fortunati osservatori del cielo possono sperimentare una tempesta di meteoriti, dove le Leonidi si trasformano in un magnifico acquazzone di centinaia o migliaia di meteore all'ora. Nel 1966 e nel 2002, queste tempeste abbagliarono gli spettatori con uno spettacolo affascinante, con alcuni momenti che ricordavano un temporale di meteoriti.

Quindi segnati sul calendario e imposta la sveglia, perché lo sciame meteorico delle Leonidi è un evento astronomico da non perdere. Preparati a rimanere incantato dalle meraviglie dell'universo mentre le Leonidi dipingono il cielo notturno con il loro fugace splendore.

Domande frequenti

1. Con quale frequenza si verifica lo sciame meteorico delle Leonidi?

Lo sciame meteorico delle Leonidi ha luogo ogni anno, con il suo picco massimo a metà novembre. Tuttavia, lo sciame raggiunge il suo perielio, il punto di massimo avvicinamento al sole, e offre le migliori opportunità di osservazione ogni 33 anni.

2. Cosa causa la luminosità e i colori dello sciame meteorico delle Leonidi?

La luminosità e i colori occasionalmente vividi dello sciame meteorico delle Leonidi, noto anche come palle di fuoco, sono il risultato di particelle più grandi originate dai detriti della cometa 55P/Tempel-Tuttle. Queste palle di fuoco sono più luminose e hanno strisce più durature rispetto alla media delle meteoriti.

3. Come posso osservare al meglio lo sciame meteorico delle Leonidi?

Per goderti al massimo la pioggia di meteoriti delle Leonidi, trova un luogo lontano dalle luci della città e sdraiati sulla schiena. Guarda verso est e lascia che i tuoi occhi si abituino all'oscurità, che in genere richiede meno di 30 minuti. Una volta regolato, sarai in grado di osservare le meteore che sfrecciano nel cielo notturno.

4. Cos'è una tempesta meteorologica?

Una tempesta meteorica è classificata come uno sciame meteorico con almeno 1,000 meteore. Durante queste tempeste, le Leonidi possono produrre uno spettacolo incredibile, con centinaia o migliaia di meteore visibili ogni ora. L'ultima tempesta meteorologica degna di nota delle Leonidi si è verificata nel 2002.