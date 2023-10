BlueWalker 3: un satellite luminoso e preoccupante nel cielo notturno

Un nuovo prototipo di satellite per comunicazioni chiamato BlueWalker 3 ha attirato l'attenzione degli astronomi per la sua luminosità allarmante. Sviluppato da AST SpaceMobile, BlueWalker 3 è dotato di un'enorme antenna da 700 piedi quadrati, che lo rende più luminoso della maggior parte delle stelle. Lanciato inizialmente nel settembre 2022, il satellite ha attirato l’attenzione solo quando la sua antenna si è aperta a novembre, suscitando preoccupazione tra gli astronomi.

La luminosità degli oggetti nel cielo notturno viene misurata in magnitudo, con un numero più piccolo che indica una maggiore luminosità. BlueWalker 3 ha raggiunto un picco di luminosità di magnitudine 0.4, infrangendo le linee guida dell'Unione Astronomica Internazionale. Le grandi dimensioni del satellite, in particolare la sua schiera di antenne, contribuiscono alla sua elevata visibilità, creando inquinamento luminoso visibile ad occhio nudo.

Un team di astronomi, tra cui ricercatori dell'Università di Atacama e del Centro per la protezione del cielo scuro e silenzioso dell'Unione Astronomica Internazionale, ha condotto una campagna di osservazione per valutare l'impatto di BlueWalker 3 sul cielo notturno. La loro ricerca, pubblicata su Nature, quantifica l'effetto del satellite ed evidenzia l'urgente necessità di strategie per tracciare ed evitare le interferenze satellitari per i telescopi terrestri.

BlueWalker 3 rappresenta una preoccupazione più ampia tra gli astronomi riguardo al crescente numero di satelliti, in particolare costellazioni di satelliti come il sistema Starlink di Elon Musk. La proliferazione dei satelliti nell’orbita terrestre bassa (LEO) rappresenta una sfida significativa poiché sempre più aziende pianificano di lanciare costellazioni. Attualmente, ci sono circa 5,000 satelliti in LEO, e si prevede che altre migliaia si aggiungeranno nei prossimi anni.

Per mitigare i potenziali disagi causati dal previsto aumento delle costellazioni satellitari, gli astronomi sottolineano l’importanza del tracciamento attivo dei satelliti e delle strategie di evitamento. Tuttavia, prevedere con precisione la posizione di questi satelliti con anni di anticipo rimane una sfida.

Poiché aziende come Starlink e Project Kuiper di Amazon pianificano di lanciare decine di migliaia di satelliti in più, è chiaro che sono necessarie misure urgenti per proteggere l’integrità delle osservazioni da terra e preservare la bellezza del nostro cielo notturno.

