La luminosità dei satelliti commerciali nell'orbita terrestre bassa solleva preoccupazioni per gli astronomi

Un prototipo di satellite chiamato BlueWalker 3, lanciato da AST SpaceMobile nel settembre 2022, è diventato uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno. Le osservazioni condotte dai ricercatori del Centro per la protezione del cielo scuro e silenzioso dalle interferenze delle costellazioni satellitari (CPS) dell'Unione Astronomica Internazionale hanno rivelato che, a volte, BlueWalker 3 è più luminoso della maggior parte delle stelle e dei pianeti visibili dalla Terra. Questi risultati evidenziano la crescente preoccupazione tra gli astronomi riguardo all’afflusso di iniziative spaziali private nell’orbita terrestre bassa e alla potenziale interferenza con la ricerca e il cielo notturno.

Il team CPS ha monitorato BlueWalker 3 per 130 giorni, osservando che la sua grande schiera di antenne, che misura quasi 700 piedi quadrati, riflette la luce solare e fa fluttuare la sua luminosità. La luminosità del satellite dipende da fattori quali la sua posizione rispetto al sole e l'angolo di visione. Le osservazioni sono state condotte da più siti in tutto il mondo, tra cui Cile, Stati Uniti, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Marocco.

Siegfried Eggl, uno dei coautori dello studio, ha espresso preoccupazione per la tendenza verso satelliti commerciali più grandi e luminosi. Sebbene questi satelliti contribuiscano a migliorare le comunicazioni, è fondamentale ridurre al minimo l’interruzione delle osservazioni scientifiche. AST SpaceMobile prevede di implementare circa 100 satelliti cellulari a banda larga basati sul progetto BlueWalker 3.

Anche SpaceX, nota per i suoi satelliti Starlink, è stata sottoposta a un esame accurato per il loro potenziale impatto sul cielo notturno. L’azienda ha sperimentato rivestimenti scuri per ridurre la quantità di luce riflessa, ma questi sforzi hanno avuto un successo limitato. Gli astronomi sostengono che è necessario sviluppare ulteriori strategie per aggirare le costellazioni artificiali create dai satelliti commerciali. Inoltre, a parte i problemi di visibilità, la saturazione dell’orbita terrestre bassa con i satelliti commerciali rappresenta una minaccia per la radioastronomia, poiché questi satelliti, incluso BlueWalker 3, possono interferire con le osservazioni dei radiotelescopi.

I risultati dello studio condotto dal CPS sono in linea con uno studio separato che ha rivelato che i satelliti Starlink perdono radiazioni elettromagnetiche involontarie, il che comporta il rischio di interrompere le osservazioni dei radiotelescopi.

