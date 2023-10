Risparmia $ 63 sul telescopio Celestron AstroMaster 70AZ: il migliore amico di un principiante

Sei un astronomo dilettante e vuoi iniziare il tuo viaggio per osservare le stelle? Non guardare oltre. Amazon Prime Big Deal Days 2023 ti offre uno sconto incredibile sul telescopio Celestron AstroMaster 70AZ, un'opzione fantastica per i principianti assoluti. Con uno sconto del 33%, questo telescopio è ora disponibile a uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, rendendolo un'ottima scelta economica.

Il telescopio Celestron AstroMaster 70AZ è un telescopio rifrattore acromatico ideale per l'osservazione della Luna e dei pianeti. Vanta un'apertura di 70 mm e viene fornito con accessori essenziali, tra cui un cercatore a punto rosso, due oculari e un treppiede regolabile. Questo telescopio offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, in particolare per i principianti o per coloro che desiderano ispirare gli astronomi in erba.

Con una lunghezza focale di 900 mm e un diametro dell'obiettivo di 70 mm, il telescopio Celestron AstroMaster 70AZ consente una visione chiara del cielo notturno in un design compatto e facile da usare. I due oculari inclusi consentono un ingrandimento fino a 90x, mentre il puntatore a stella e la maniglia integrati facilitano la localizzazione e il tracciamento dei bersagli.

Se stai pensando di acquistare questo telescopio o di esplorare altre opzioni per osservare le stelle, abbiamo guide complete sui migliori telescopi e offerte di telescopi.

È importante notare che il telescopio Celestron AstroMaster 70AZ potrebbe non essere adatto per l'osservazione dello spazio profondo o per gli astronomi esperti che cercano modelli più potenti. Per coloro che cercano opzioni alternative, consigliamo di esplorare il Celestron StarSense LT 114AZ o il Celestron AstroMaster 102AZ, che offrono caratteristiche e capacità diverse all'interno di una fascia di prezzo simile.

Non perdere questa incredibile offerta durante l'Amazon Prime Day 2023. Visita il nostro hub Amazon Prime Day per una carrellata dei migliori sconti e offerte su telescopi, binocoli, fotocamere, proiettori stellari, droni, LEGO e altro ancora.

Specifiche chiave:

– Diametro dell'obiettivo da 70 mm

– Lunghezza focale 900mm

– Tipo di montatura altazimutale manuale

– Accessori: treppiede regolabile, cercatore a punto rosso e due oculari

