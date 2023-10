NASA e SpaceX esploreranno l'asteroide Psyche in una missione rivoluzionaria

In una missione senza precedenti, la NASA e SpaceX hanno unito le forze per indagare sull’asteroide Psyche, uno dei primi asteroidi scoperti. Questa collaborazione unica mira a condurre ricerche e studi approfonditi sull’asteroide ricco di metalli.

Previsto per il lancio dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, il razzo Falcon Heavy di SpaceX spingerà la missione Psyche della NASA. Psyche, che prende il nome dall'asteroide bersaglio, è stata una missione scelta all'interno del Discovery Program della NASA, che si concentra sull'esplorazione economicamente vantaggiosa del sistema solare. Originariamente previsto per il 5 ottobre, il lancio è stato ritardato di una settimana per completare la verifica dei parametri dei propulsori a gas freddo di azoto della navicella spaziale Psyche.

Psiche si distingue tra gli asteroidi per essere il 16° mai scoperto, secondo l'Arizona State University. L'astronomo italiano Annibale de Gasparis lo individuò per la prima volta nel 1852 e gli diede il nome dell'antica dea greca dell'anima.

L'alto contenuto di metalli di Psiche è ciò che affascina di più gli astronomi. È possibile che l’asteroide contenga metalli provenienti dal nucleo di un planetesimo, un elemento fondamentale nella formazione dei sistemi planetari.

Posizionata a oltre 500 milioni di chilometri dalla Terra, Psiche pone una distanza considerevole da percorrere. Ci vorranno circa sei anni affinché la missione Psiche raggiunga la sua destinazione. Con una superficie di circa 165,800 chilometri quadrati, l'asteroide supera la superficie dello stato indiano del Tamil Nadu.

Utilizzando la propulsione solare-elettrica a bassa spinta, la navicella spaziale della missione Psiche utilizzerà il sorvolo di Marte e manovre di assistenza gravitazionale durante il suo viaggio. Una volta arrivato all'asteroide, condurrà osservazioni scientifiche da quattro orbite di stadiazione, avvicinandosi progressivamente all'asteroide per studi e analisi dettagliati.

Questa missione pionieristica promette di svelare preziose informazioni sulla formazione e sulla composizione degli asteroidi, segnando una pietra miliare significativa nel campo dell’esplorazione spaziale.

Fonte:

– Nasa

- Arizona State University