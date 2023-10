Presentati catalizzatori efficienti per la conversione dell'anidride carbonica in metano

I ricercatori dell’Università di Cincinnati hanno compiuto progressi significativi nello sviluppo di catalizzatori efficienti per convertire l’anidride carbonica in metano. Questa svolta potrebbe avere un impatto significativo sul ciclo del carbonio artificiale e contribuire ad affrontare la sfida della produzione di metano.

L'autore principale dello studio, Soumyabrata Roy, ha evidenziato le sfide associate al percorso in otto fasi coinvolto nella conversione dell'anidride carbonica in metano. Superare queste sfide è fondamentale per ottenere una produzione di metano selettiva ed efficiente dal punto di vista energetico e per chiudere il ciclo del carbonio artificiale su scala significativa.

Per affrontare queste sfide, Roy e il suo team hanno sviluppato modelli polimerici con piccoli pori in cui gli atomi di rame possono essere posizionati a distanze variabili. I catalizzatori, assemblati a temperatura ambiente in acqua, hanno consentito la riduzione dell'anidride carbonica in metano su un lato della cella mentre producevano ossigeno dall'acqua sull'altro lato.

Modulando le distanze tra gli atomi di rame, i ricercatori hanno scoperto che potevano ridurre l'energia richiesta per le fasi chiave della reazione, portando a una conversione chimica più rapida. Questa azione cooperativa degli atomi di rame vicini ha prodotto un’elevata selettività ed efficienza nella produzione di metano.

I catalizzatori sviluppati hanno dimostrato una delle conversioni più efficienti e rapide basate sull'elettrolisi del biossido di carbonio in metano, rappresentando un progresso significativo sia nella comprensione scientifica che nel livello di prestazioni.

Jingjie Wu, coautore dello studio e professore associato presso l'Università di Cincinnati, ha sottolineato che questi materiali potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel catalizzare la traduzione industriale della tecnologia di riduzione elettrochimica del biossido di carbonio, garantendo efficienze di conversione dell'energia e del carbonio a livello di sistema. vengono affrontati.

Questa ricerca fornisce speranza per una produzione di carburante più pulita e sostenibile utilizzando l’anidride carbonica, un gas serra, come materia prima. La conversione efficiente dell’anidride carbonica in metano può contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e favorire lo sviluppo di processi industriali più ecologici.

Fonte: [Università di Cincinnati](example.com)