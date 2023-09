Come le piante colonizzarono i continenti: un evento fondamentale nella storia della Terra

Le piante sono diventate una presenza così onnipresente sulla terra che è difficile immaginare un tempo in cui non esistessero. Tuttavia, per gran parte della storia della Terra, non c’era vita sulla terra, o almeno nessuna pianta. Fu solo circa 400 milioni di anni fa che emersero le piante terrestri, uno sviluppo relativamente recente rispetto ai 4 miliardi di anni di storia della vita sulla Terra.

Mentre i cianobatteri furono i primi organismi a cambiare radicalmente il mondo ossigenando il pianeta attraverso la fotosintesi, fu l’emergere delle piante terrestri ad avere il maggiore impatto nei successivi due miliardi di anni. Queste innovazioni evolutive possono essere meglio comprese esaminando la loro connessione con i loro predecessori cianobatterici e la loro relazione con i cinque elementi che compongono tutti gli esseri viventi: idrogeno, ossigeno, carbonio, azoto e fosforo.

Per comprendere il significato delle piante che colonizzano i continenti, è essenziale considerare il mondo in cui sono emerse. Gli oceani di 400 milioni di anni fa non erano molto diversi da quelli di oggi, con un clima tropicale che si estendeva da un polo all’altro. Animali vertebrati e invertebrati vagavano per i mari e i continenti, pur trovandosi in luoghi diversi, erano di dimensioni simili alle loro controparti moderne.

La chimica dell’antico oceano era simile a quella odierna, e questo è fondamentale per comprendere l’entità della transizione verso la terraferma. I cianobatteri, che abitavano gli oceani prima delle piante, svolgevano un ruolo vitale nelle catene alimentari oceaniche producendo ossigeno attraverso la fotosintesi. Azoto, idrogeno e ossigeno sono elementi fondamentali per tutti gli esseri viventi e venivano forniti agli organismi dell'antico oceano attraverso i cianobatteri e altri microrganismi in grado di fissare l'azoto presente nell'aria.

Tuttavia, la fissazione dell’azoto, il processo attraverso il quale gli organismi convertono l’azoto atmosferico in una forma utilizzabile, era e rimane una limitazione fondamentale nella disponibilità di azoto nell’oceano. Questo vincolo ha sconcertato gli scienziati per decenni, poiché l’azoto dovrebbe diventare disponibile per altri organismi una volta che i cianobatteri muoiono e si decompongono. La scarsità di azoto nell’oceano può essere potenzialmente attribuita alla disponibilità limitata di fosforo, ferro e molibdeno, che sono elementi derivati ​​dalle rocce necessari per la crescita degli organismi che fissano l’azoto.

In questo contesto, la migrazione degli organismi fotosintetici verso la terra è diventata un evento trasformativo. Le piante terrestri sono state in grado di accedere ad abbondante luce solare per la fotosintesi e ad una nuova gamma di risorse offerte dalla terra. Questo spostamento dall’oceano ai continenti ha permesso alle piante di prosperare e di modificare il paesaggio terrestre in modi straordinari.

La colonizzazione dei continenti da parte delle piante è stata uno degli eventi più significativi nella storia della Terra, plasmando il futuro della vita sul nostro pianeta. Comprendendo le connessioni tra piante, cianobatteri e gli elementi fondamentali della vita, otteniamo preziose informazioni sul passato e intravediamo il futuro del nostro pianeta interconnesso.

Definizioni:

– Cianobatteri: batteri fotosintetici che ossigenano l'atmosfera terrestre.

– Fissazione dell’azoto: il processo mediante il quale alcuni organismi convertono l’azoto atmosferico in una forma che può essere utilizzata da altri organismi.

– Fosforo, ferro e molibdeno: elementi derivati ​​​​dalle rocce necessari per la crescita di organismi che fissano l'azoto.

Fonte:

Ordine, S. (2023). Elementale: come i cinque elementi hanno cambiato il passato della Terra e daranno forma al nostro futuro. Stampa dell'Università di Princeton.