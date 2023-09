La missione della NASA consegna campioni di asteroidi sulla Terra per studio e difesa planetaria

By

Gli scienziati hanno riflettuto a lungo sulla possibilità che la vita sulla Terra abbia avuto origine da rocce spaziali che trasportano gli elementi costitutivi della vita. Recenti scoperte hanno rafforzato questa teoria, poiché i primi campioni di asteroidi portati sulla Terra dalle sonde giapponesi contenevano uracile, un composto presente nel nostro DNA. Tuttavia, lo studio degli asteroidi va oltre la ricerca delle origini della vita, con un focus significativo sulla difesa planetaria.

Uno di questi asteroidi di interesse è Bennu, un piccolo oggetto ritenuto essere un frammento di un corpo celeste più grande. Bennu, con un diametro di 500 metri, si avvicina alla Terra ogni sei anni e rappresenta una potenziale minaccia di collisione. Esiste una piccola possibilità, stimata in 1 su 2,700, che possa entrare in collisione con il nostro pianeta nel 2182, provocando conseguenze catastrofiche.

Per raccogliere preziose informazioni sulla composizione di Bennu e sui potenziali modi per alterarne la traiettoria, la NASA ha lanciato la missione OSIRIS-REx nel 2016. Dopo aver raggiunto Bennu nel 2018, la navicella spaziale ha utilizzato il suo aspiratore per raccogliere campioni di polvere e ciottoli di asteroidi tre anni fa.

Ora, la NASA si sta preparando a riportare questi preziosi campioni sulla Terra. La navicella spaziale OSIRIS-REx passerà vicino alla Terra e rilascerà una capsula contenente circa 250 grammi di materiale asteroidale, rendendolo il campione più grande mai raccolto da un asteroide. La capsula dispiegherà un paracadute e atterrerà nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti, il 24 settembre.

Una volta verificata la sicurezza, il campione verrà trasportato in un laboratorio pulito temporaneo presso un poligono. Da lì, il contenitore sigillato contenente i campioni verrà trasportato in aereo a Houston lunedì mattina per ulteriori analisi.

Gli sforzi di difesa planetaria della NASA continuano con l'imminente missione Psyche, il cui lancio è previsto all'inizio di ottobre. Questa missione prenderà di mira un altro asteroide chiamato anche Psiche.

Studiando gli asteroidi come Bennu e sviluppando strategie per deviare il loro percorso, gli scienziati mirano a migliorare la nostra comprensione della composizione e del comportamento di questi corpi celesti. Questa conoscenza aiuterà a salvaguardare il nostro pianeta da potenziali impatti catastrofici.

