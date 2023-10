Una rara eclissi solare “anulare” sarà visibile nelle comunità insulari

Sabato, le comunità insulari della Columbia Britannica avranno l’opportunità di assistere a una rara eclissi solare “anulare”. Il termine “anulare” deriva dalla parola latina “annulus”, che significa forma ad anello. Tuttavia, l’effetto “anello di fuoco”, dove il bordo esterno del sole brilla da dietro la luna, non sarà visibile nella regione. Invece, gli spettatori vedranno una falce di luna o la forma di un'unghia formarsi sul sole durante l'evento.

L'eclissi avverrà da poco dopo le 8:10 alle 30:9 circa. La Luna ostruirà gradualmente il Sole, creando una forma a mezzaluna sulla sua superficie. Il picco dell’effetto a Victoria dovrebbe verificarsi alle 19:XNUMX

Randy Enkin, presidente del Victoria Centre della Royal Astronomical Society of Canada, ha spiegato che la luna non bloccherà completamente i raggi solari poiché non è abbastanza grande per farlo. Lo paragonò all'immagine della luna seduta in mezzo al sole. Enkin ha anche rivelato che l’8 aprile 2024 si verificherà un’eclissi totale, in cui il sole sarà completamente oscurato.

Enkin ha espresso il suo ottimismo riguardo alle condizioni di visibilità dell'eclissi, affermando che le nuvole sottili non dovrebbero rappresentare un problema finché il disco solare è visibile. Tuttavia sconsigliava vivamente di guardare direttamente il sole durante l'eclissi anulare.

Nel caso in cui non fossero disponibili occhiali certificati per la visione solare, Enkin ha suggerito di utilizzare il “metodo di proiezione” stando con le spalle all'eclissi e utilizzando un binocolo, uno scolapasta o un pezzo di carta forato per proiettare l'immagine. Ha sottolineato l'importanza di non improvvisare con occhiali da saldatore o materiali simili.

Le comunità insulari della Columbia Britannica potranno osservare l’eclissi con circa l’80% del sole oscurato, risultando in una forma a mezzaluna. Victoria, in particolare, è considerata il posto migliore in Canada per assistere all'eclissi anulare. Si prevede che luoghi come Clover Point, Cattle Point e Mount Tolmie diventeranno siti di osservazione popolari.

Per coloro che sono interessati a partecipare a un evento di eclissi, l'Osservatorio Astrofisico Friends of the Dominion ne ospiterà uno dalle 8 alle 10 presso il Center of the Universe il 14 ottobre. Biglietti e ulteriori informazioni possono essere trovati sul sito centreoftheuniverse.org/events .

Fonte:

– Times Colonist: “Rara eclissi solare 'anulare' visibile sull'isola di Vancouver sabato” (fonte)