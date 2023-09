Antica struttura in legno, stimata avere più di 475,000 anni, scoperta in Africa

I ricercatori hanno scoperto quella che sembra essere la struttura in legno più antica del mondo sulle rive del fiume Kalambo in Zambia e Tanzania. Questa struttura, che si stima abbia più di 475,000 anni, è antecedente alla comparsa degli esseri umani moderni. La disposizione dei tronchi è stata realizzata modellando due tronchi utilizzando strumenti di pietra affilati e potrebbe essere servita come passerella o piattaforma per gli antenati umani che vivevano nella zona.

I segni sui tronchi indicano che sono stati tagliati, tritati e raschiati utilizzando vari strumenti di pietra trovati nel sito. Un tronco di salice poggia sopra un altro tronco, fissato da una grande tacca a forma di U rovesciata. Il professor Larry Barham, capo archeologo dell'Università di Liverpool, ritiene che la struttura avrebbe potuto far parte di una passerella, delle fondamenta di una piattaforma o addirittura di un luogo di stoccaggio o riparo.

Gli oggetti in legno scoperti nel sito risalivano ad almeno 476,000 anni fa, ben prima della comparsa dell'Homo sapiens. È probabile che l'Homo heidelbergensis, un precursore degli esseri umani moderni, abbia creato questa struttura. La scoperta è significativa poiché il legno raramente sopravvive per periodi così lunghi, ma i sedimenti impregnati d'acqua alle cascate di Kalambo hanno contribuito a preservare il legno.

Oltre alla struttura del tronco, sono stati trovati altri oggetti in legno, tra cui un bastone da scavo, un cuneo, un ramo spaccato che potrebbe aver fatto parte di una trappola e un tronco tagliato su entrambe le estremità. Questi risultati suggeriscono che i primi esseri umani utilizzavano materiali su larga scala, come pietra e legno, per modellare e trasformare il loro ambiente.

I ricercatori intendono continuare gli scavi nel sito e sperano di collaborare con il governo dello Zambia per far riconoscere le cascate di Kalambo come sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. La dottoressa Sonia Harmand della Stony Brook University ha descritto la scoperta come rivoluzionaria, sottolineandone il valore nell'aumentare la nostra comprensione dell'uso dei materiali organici durante le prime fasi dell'evoluzione umana.

