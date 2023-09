Antichi strumenti di legno trovati in un sito dello Zambia risalgono a quasi mezzo milione di anni fa

Gli archeologi hanno portato alla luce strumenti di legno in un sito vicino alle cascate Kalambo nello Zambia, rivelando che l'insediamento è molto più antico di quanto si credesse in precedenza. I tronchi, risalenti a circa 476,000 anni fa, sono antecedenti all'esistenza dell'Homo sapiens sulla Terra. I quattro strumenti di legno scoperti nel sito includono un ramo dentellato, un tronco tagliato, un bastone da scavo e un cuneo.

La scoperta fornisce la prova che gli antichi esseri umani usavano la loro intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa di nuovo e grande dal legno. I più antichi fossili di Homo sapiens conosciuti, invece, risalgono a circa 300,000 anni fa, il che rende la costruzione delle cascate di Kalambo molto più antica.

Il sito è stato scavato più di 50 anni fa, ma recenti analisi della luminescenza dei depositi contaminati dal legno hanno rivelato la vera età del sito. Normalmente, in siti così antichi, il legno marcirebbe, ma il materiale da costruzione impregnato d’acqua delle cascate Kalambo è stato preservato per centinaia di migliaia di anni.

Anche se non è chiaro quali specie di ominidi abbiano costruito il sito, le prove fossili suggeriscono che l’Homo heidelbergensis, emerso circa 600,000 anni fa, abitasse la regione durante quel periodo. Le recenti scoperte forniscono agli archeologi preziose informazioni sull’evoluzione umana e spostano indietro la linea temporale per la costruzione delle strutture.

Strumenti e strutture in legno di tempi così antichi sono scoperte rare a causa del rapido decadimento del legno. Precedenti reperti includono un muro di stalagmiti costruito da Neanderthal in una grotta francese, risalente a 176,000 anni fa, e un oggetto in legno modificato di 100,000-200,000 anni trovato in Sud Africa. Tuttavia, la costruzione in legno di 476,000 anni fa a Kalambo Falls dimostra la possibilità che siano esistite strutture durante i millenni successivi che non sono state ancora scoperte.

Sebbene permangano dubbi sullo scopo dei tronchi ad incastro, i ricercatori ipotizzano che potrebbero aver costituito le fondamenta di una struttura, una passerella o una piattaforma rialzata in un'area allagata in modo intermittente. La scoperta suggerisce anche che il gruppo responsabile della costruzione non era nomade, poiché si impegnava a creare strutture durevoli.

I risultati provengono dal progetto Deep Roots of Humanity dell’Università di Liverpool, che esplora i progressi tecnologici nell’Africa centro-meridionale che hanno influenzato l’evoluzione degli ominidi e l’emergere dei primi esseri umani tra 500,000 e 300,000 anni fa. Potrebbe essere necessario rivedere le tempistiche del progetto alla luce di questa antica scoperta costruttiva.

