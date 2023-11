Impronte di uccelli del primo periodo Cretaceo svelano intuizioni sull'evoluzione aviaria

I ricercatori hanno scoperto 27 antiche impronte di uccelli lungo la costa meridionale dell'Australia, gettando nuova luce sull'evoluzione degli uccelli durante il periodo del Cretaceo inferiore. Queste impronte, che si stima abbiano un’età compresa tra 120 e 128 milioni di anni, offrono informazioni significative sulla presenza di diverse specie di uccelli vicino al Polo Sud milioni di anni fa.

La scoperta di queste tracce di uccelli è di importanza globale poiché la maggior parte dei fossili e delle tracce di uccelli del periodo Cretaceo inferiore sono stati trovati nell'emisfero settentrionale, in particolare in Asia. Queste impronte forniscono la prova di una ricca presenza aviaria nell’emisfero australe in un periodo in cui l’Australia era ancora collegata all’Antartide.

Le impronte, di dimensioni variabili da sette a 14 centimetri di larghezza, somigliano molto a quelle dei moderni uccelli costieri. Sono stati trovati nella Formazione Wonthaggi, un sito geologico nel sud di Melbourne. Questa regione un tempo faceva parte del supercontinente Gondwana, che iniziò a frammentarsi durante il periodo Cretaceo inferiore.

La presenza di più livelli stratigrafici con tracce di uccelli suggerisce la possibilità di formazione stagionale durante le estati polari, indicando la probabilità di modelli migratori tra questi antichi uccelli. Questa scoperta aggiunge ulteriore complessità alla comprensione del comportamento e del movimento degli uccelli durante questo periodo.

La conservazione dei fossili di uccelli è sempre stata impegnativa a causa della natura delicata delle loro ossa. Ciò rende la scoperta di queste impronte ben conservate ancora più notevole. Lo studio è stato condotto da Anthony Martin, professore alla Emory University, noto per la sua esperienza nell'interpretazione di antiche tracce di vita.

La pandemia di COVID-19 ha ritardato l’analisi sul campo fino al 2022, ma i ricercatori sono stati in grado di confermare l’origine aviaria delle impronte attraverso un esame dettagliato delle dita sottili e degli angoli tra di loro. Le impronte sono state anche confrontate con antiche tracce di uccelli provenienti da altre parti del mondo per verificarne le somiglianze.

Sono stati compiuti sforzi particolari per preservare queste impronte, poiché si stanno rapidamente erodendo a causa delle maree e delle onde costiere. I calchi in resina sono stati creati da esperti nella conservazione dei campioni, consentendo ulteriori ricerche e salvaguardando questi preziosi documenti geologici.

Questa scoperta non solo contribuisce alla nostra comprensione della vita degli uccelli primitivi, ma evidenzia anche la natura impermanente dei reperti geologici. Poiché alcune delle tracce rinvenute nel 2020 sono già scomparse, ciò sottolinea l’urgenza di documentare e studiare questi rari scorci del passato.

In conclusione, la scoperta di queste antiche impronte di uccelli in Australia offre preziose informazioni sulle prime fasi dell’evoluzione degli uccelli e sui loro modelli migratori. Dimostra la diversa presenza aviaria vicino al Polo Sud durante il periodo Cretaceo inferiore e contribuisce alla nostra comprensione della storia dinamica della vita sulla Terra.

Fonte: Smithsonian Institution.