L'antica meraviglia dell'universo svelata: gli sforzi collaborativi di Webb e Chandra

In una rivelazione rivoluzionaria che ha lasciato in soggezione la comunità scientifica, i ricercatori hanno scoperto l’esistenza del buco nero più antico mai rilevato. Questo gigante celeste venne alla luce appena 470 milioni di anni dopo la nascita dell'universo durante il famigerato evento noto come Big Bang.

L'incredibile scoperta è stata resa possibile grazie agli sforzi congiunti di due osservatori spaziali pionieristici: il telescopio spaziale James Webb della NASA e l'Osservatorio a raggi X Chandra. Questi due incredibili strumenti hanno lavorato in perfetta sinergia nell'ultimo anno per svelare i misteri di questa meraviglia cosmica.

Questo buco nero appena scoperto è un colosso assoluto, che misura dieci volte più grande del buco nero che risiede al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Si stima che la sua sorprendente età sia di circa 13.2 miliardi di anni, poiché l’universo stesso ha circa 13.7 miliardi di anni.

Ciò che distingue questo antico buco nero è la sua massa. Gli scienziati ritengono che il suo peso vari dal 10% al 100% della massa complessiva di tutte le stelle della galassia ospite. Tali proporzioni sono inaudite nei buchi neri trovati nella nostra Via Lattea o nelle galassie vicine. Normalmente, i buchi neri costituiscono solo lo 0.1% della massa della rispettiva galassia.

La comunità scientifica teorizza che questo colossale buco nero si sia formato dal collasso di enormi nubi di gas all'interno di una galassia situata adiacente ad un'altra galassia che conteneva stelle. Nel corso del tempo, queste due galassie si fusero, e il buco nero appena scoperto alla fine assunse la posizione centrale.

Per scoprire questa lontana reliquia cosmica, i telescopi Webb e Chandra hanno utilizzato una tecnica chiamata lente gravitazionale. Ingrandendo la regione dello spazio che ospita la galassia UHZ1 e il suo buco nero, sono stati in grado di osservare questa antica meraviglia. Ciò è stato ottenuto sfruttando la luce emanata da un ammasso di galassie situato a soli 3.2 miliardi di anni luce di distanza, che fungeva da lente per amplificare l’immagine distante.

Il James Webb Space Telescope, lanciato nel 2021, è considerato l'osservatorio spaziale più avanzato e potente mai creato. Situato a un milione di miglia dalla Terra, possiede uno specchio primario composto da 18 segmenti esagonali costruiti in berillio con finitura placcata in oro. Questo strumento all'avanguardia consente l'esplorazione senza rivali degli oggetti celesti nello spettro infrarosso.

L'Osservatorio a raggi X Chandra, invece, è stato lanciato dalla NASA nel 1999 e prende il nome dal famoso astrofisico Subrahmanyan Chandrasekhar. Dotato di specchi ad alta risoluzione angolare, è in grado di rilevare sorgenti di raggi X 100 volte più deboli rispetto ai telescopi precedenti.

Questa incredibile collaborazione tra i telescopi Webb e Chandra non solo ha fornito uno sguardo senza precedenti sul lontano passato del nostro universo, ma ha anche aperto un nuovo regno di possibilità nella nostra ricerca per comprendere il cosmo.

FAQ

Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

Il telescopio spaziale James Webb è il più potente osservatorio spaziale mai realizzato. Lanciato nel 2021, osserva l'universo nello spettro infrarosso, consentendo l'esplorazione dettagliata degli oggetti celesti.

Cos'è la lente gravitazionale?

La lente gravitazionale è un fenomeno causato dalla deflessione della luce attorno a oggetti massicci. Può fungere da lente d'ingrandimento, consentendo di osservare più chiaramente gli oggetti distanti.

Quanto è distante il buco nero recentemente scoperto?

Si stima che il buco nero appena scoperto abbia 13.2 miliardi di anni, ovvero appena 470 milioni di anni dopo il Big Bang.

Cos'è l'Osservatorio a raggi X Chandra?

L'Osservatorio a raggi X Chandra è un telescopio spaziale lanciato nel 1999. Prende il nome da Subrahmanyan Chandrasekhar ed è noto per la sua eccezionale sensibilità nel rilevare deboli sorgenti di raggi X.