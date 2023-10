Perché il nostro sistema solare non ha gioviani caldi: un nuovo studio offre una spiegazione

Un nuovo studio ha fatto luce sul motivo per cui il nostro sistema solare non ha alcun Giove caldo, a differenza di molti altri sistemi esoplanetari. I Giove caldi sono grandi pianeti giganti gassosi che orbitano molto vicino alla loro stella, con periodi orbitali dell'ordine dei giorni. Si è scoperto che questi pianeti sono relativamente comuni, in particolare attorno alle stelle nane rosse. Tuttavia, sono meno comuni attorno a stelle simili al Sole e questo studio mirava a scoprire le ragioni alla base di questo fenomeno.

I ricercatori hanno analizzato un campione di 382 stelle simili al Sole provenienti dal California Legacy Survey, esaminando fattori come la metallicità e l’età delle stelle. Da questo campione, hanno identificato 46 stelle che avevano pianeti giganti gassosi. Questi pianeti furono ulteriormente divisi in Giove caldi e Giove freddi, che hanno periodi orbitali dell'ordine degli anni.

Lo studio ha rivelato diversi risultati interessanti. In primo luogo, è stato osservato che c'erano più Giove freddi che Giove caldi, il che differisce dai sistemi planetari attorno alle stelle nane rosse. Inoltre, si è scoperto che le stelle più giovani hanno maggiori probabilità di ospitare Giove caldo rispetto alle stelle più vecchie.

Utilizzando questi dati, i ricercatori hanno costruito un modello bayesiano di Giove caldo in orbita attorno a stelle simili al Sole. Hanno scoperto che il tasso di occorrenza dei Giove caldi diminuisce con l’invecchiamento delle stelle, con un declino osservato a circa 6 miliardi di anni, che è considerata la mezza vita di una stella. Ciò suggerisce che mentre le orbite dei Giove freddi rimangono stabili per miliardi di anni, le orbite dei Giove caldi si destabilizzano nel tempo, portando alla fine alla loro distruzione quando vengono consumati dalla loro stella ospite.

Sulla base di questi risultati, si può dedurre che è improbabile che il nostro Sole abbia avuto un Giove caldo nelle sue fasi iniziali, poiché non ci sono prove a sostegno di ciò. Se un Giove caldo fosse davvero esistito nei giorni più giovani del nostro Sole, avrebbe spazzato via tutti i mondi più piccoli nelle sue immediate vicinanze. Questo studio evidenzia l’unicità del nostro sistema solare e sottolinea che i Giove caldi sono rari attorno a stelle di mezza età come il nostro Sole.

Man mano che gli scienziati continuano a esplorare e scoprire sistemi planetari, è possibile che incontriamo sistemi stellari più simili al nostro, fornendo una comprensione più profonda della gamma di esopianeti nell’universo.

Riferimento: Miyazaki, Shota e Masuda, Kento. "La prova che il tasso di occorrenza di Giove caldi attorno a stelle simili al Sole diminuisce con l'età stellare." prestampa di arXiv arXiv:2309.14605 (2023).