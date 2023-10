Arte a tema paleontologico: una collaborazione di competenze umane e tecnologiche

L’arte a tema paleontologico si sta evolvendo in una collaborazione tra artisti umani e strumenti digitali. Gli artisti paleo tradizionali che creano arte senza l’ausilio della tecnologia stanno diventando rari nel settore. Uno di questi artisti, Jan Vriesen, è specializzato nella creazione di fondali preistorici per mostre museali e ha lavorato con istituzioni come il Denver Museum of Nature and Science e l'American Museum of Natural History.

Nonostante abbia 81 anni, Vriesen continua a realizzare commissioni per coloro che apprezzano il suo talento nell'immaginare il lontano passato. Collabora con geologi e paleontologi per creare scene dipinte a mano che danno vita a paesaggi antichi. Recentemente, Vriesen ha completato un paio di dipinti raffiguranti una famosa cava di fossili come appariva 150 milioni di anni fa e una scena della Formazione Morrison giurassica come appariva probabilmente 145 milioni di anni fa.

Questi dipinti sono stati commissionati dal geologo Bob Raynolds, che voleva regalarli all'organizzazione no-profit Friends of Dinosaur Ridge. I dipinti mostrano gli antichi paesaggi che hanno ispirato gli sforzi di conservazione dell'organizzazione, che mira a proteggere i siti fossili e fornire programmi educativi per il pubblico.

I nuovi dipinti saranno esposti nel Dinosaur Ridge Discovery Center, permettendo ai visitatori di immaginare come fosse l'area quando era abitata dai dinosauri. Dinosaur Ridge, acquisito da Jefferson County Open Space nel 1973, è designato come Morrison Fossil Area National Natural Landmark.

Jan Vriesen è un artista canadese che ora risiede in Minnesota con sua moglie e i suoi animali domestici. La sua incursione nella paleoarte iniziò negli anni '1970 quando rilevò un progetto al Royal British Columbia Museum. Da allora ha ottenuto riconoscimenti nel settore.

Sebbene Vriesen preferisca i metodi artistici tradizionali, riconosce l'influenza della tecnologia nel suo campo. Scherza dicendo di essere un “Neanderthal” quando si tratta di lavorare al computer, ma capisce che le competenze digitali sono sempre più apprezzate nel settore.

Nel complesso, l’arte a tema paleontologico sta diventando una collaborazione tra creatività umana e strumenti digitali, consentendo ad artisti come Jan Vriesen di riportare in vita il lontano passato con il loro talento e la loro immaginazione.

Fonte:

– Amici di Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Centro per la scoperta di Dinosaur Ridge