Il Premio Nobel per la fisica 2023: esplorazione della dinamica elettronica con impulsi ad attosecondi

Il Premio Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L'Huillier per la loro ricerca innovativa su metodi sperimentali che generano impulsi di luce ad attosecondi per studiare la dinamica degli elettroni nella materia. I vincitori di quest'anno hanno contribuito allo sviluppo di nuovi strumenti che ci permettono di esplorare il mondo degli elettroni all'interno di atomi e molecole.

I ricercatori hanno dimostrato un modo per creare impulsi di luce estremamente brevi, misurati in attosecondi (pari a 1×10⁻¹⁸ di secondo), che possono essere utilizzati per misurare processi rapidi in cui gli elettroni si muovono o cambiano energia. Questi impulsi di luce forniscono immagini di processi che avvengono all'interno di atomi e molecole.

La scoperta di Anne L'Huillier nel 1987 di diverse sfumature di luce durante la trasmissione di luce laser infrarossa attraverso un gas nobile ha gettato le basi per scoperte successive. Pierre Agostini è riuscito a produrre impulsi luminosi consecutivi della durata di soli 250 attosecondi, mentre Ferenc Krausz ha isolato un singolo impulso luminoso della durata di 650 attosecondi. I loro esperimenti hanno aperto la porta allo studio di processi che prima erano impossibili da seguire.

Questa ricerca ha implicazioni significative in vari campi, tra cui l’elettronica e la diagnostica medica. In elettronica, comprendere e controllare il comportamento degli elettroni in un materiale è fondamentale e gli impulsi ad attosecondi possono fornire informazioni preziose. Inoltre, gli impulsi ad attosecondi possono essere utilizzati per identificare diverse molecole, rendendoli utili nella diagnostica medica.

Il Premio Nobel per la Fisica 2023 riconosce l’importanza della fisica degli attosecondi e le sue potenziali applicazioni nello scoprire i meccanismi governati dagli elettroni. Questa ricerca ha aperto la strada a ulteriori progressi nella nostra comprensione del mondo microscopico e promette futuri sviluppi tecnologici.

Il Premio Nobel per la Chimica 2023: Scoperta e sintesi dei punti quantici

Il Premio Nobel per la Chimica 2023 è stato assegnato a Moungi G Bawendi, Louis E Brus e Alexei I Ekimov per la loro scoperta e sintesi dei punti quantici. Queste nanoparticelle, così piccole che le loro dimensioni ne determinano le proprietà, hanno rivoluzionato il campo delle nanotecnologie.

Le proprietà degli elementi sono tipicamente governate dal numero di elettroni che possiedono. Tuttavia, quando la materia viene ridotta alle nanodimensioni, si verificano fenomeni quantistici, determinati dalle dimensioni della materia. I Premi Nobel per la Chimica 2023 sono riusciti a produrre con successo particelle note come punti quantici, che mostrano proprietà affascinanti e insolite, inclusi colori diversi a seconda delle loro dimensioni.

Il lavoro di Alexei Ekimov nei primi anni '1980 ha dimostrato effetti quantistici dipendenti dalla dimensione nel vetro colorato, dove la dimensione delle particelle influenzava il colore del vetro attraverso effetti quantistici. Louis Brus in seguito dimostrò effetti quantistici dipendenti dalle dimensioni nelle particelle che fluttuano liberamente in un fluido. Moungi Bawendi rivoluzionò ulteriormente la produzione chimica dei punti quantici, ottenendo particelle quasi perfette che potevano essere utilizzate in varie applicazioni.

I punti quantici sono ora ampiamente utilizzati nella nanotecnologia, per illuminare i monitor dei computer e gli schermi televisivi. Inoltre migliorano la luce di alcune lampade a LED e vengono utilizzati da biochimici e medici per mappare i tessuti biologici. Le potenziali applicazioni dei punti quantici sono ancora in fase di studio, tra cui l’elettronica flessibile, i minuscoli sensori, le celle solari più sottili e la comunicazione quantistica crittografata.

Il Premio Nobel per la Chimica 2023 evidenzia l’impatto trasformativo dei punti quantici e il loro contributo in vari campi. Grazie alla ricerca pionieristica di Bawendi, Brus ed Ekimov, queste minuscole particelle stanno apportando benefici significativi all’umanità e aprendo nuove possibilità per i progressi tecnologici.

