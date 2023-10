La Luna Nuova crea un'eclissi solare anulare visibile negli Stati Uniti sudoccidentali e in America Latina

La luna nuova che si verificherà sabato 14 ottobre provocherà un'eclissi solare anulare visibile negli Stati Uniti sudoccidentali e in diverse regioni dell'America Latina. L’Osservatorio navale degli Stati Uniti riferisce che l’eclissi sarà visibile principalmente in Colombia e Brasile, così come nel Messico meridionale, nell’America centrale e nel nord del Sud America.

Le lune nuove si verificano quando la Luna passa tra il sole e la Terra, determinando un allineamento noto come congiunzione. Durante questa congiunzione, la Luna passerà davanti al sole, proiettando un'ombra sulla Terra e creando un'eclissi solare. Esistono due tipi principali di eclissi solari: totale e anulare. In un'eclissi totale, la Luna blocca completamente il sole, mentre in un'eclissi anulare, la Luna appare leggermente più piccola del Sole, lasciando un anello di luce attorno al suo bordo.

La ragione dei diversi tipi di eclissi è che l'orbita della Luna attorno alla Terra è ellittica anziché circolare. Ciò significa che la Luna può essere più vicina o più lontana dalla Terra, alterando la sua dimensione apparente nel cielo. Una notevole differenza visiva tra l'eclissi anulare e quella totale è che durante un'eclissi anulare, la luminosità dell'anello di luce attorno alla luna impedisce agli osservatori di vedere la corona solare, una parte dell'atmosfera solare.

È della massima importanza osservare le eclissi solari in modo sicuro. Non guardare mai il sole direttamente senza un'adeguata attrezzatura di sicurezza, come occhiali filtrati progettati specificamente per l'osservazione solare. Guardare il sole attraverso ausili ottici senza filtri solari approvati può causare gravi danni agli occhi. Per visualizzare un'eclissi in modo sicuro, utilizzare l'attrezzatura approvata o proiettare un'immagine dell'eclissi su un'ampia superficie piana utilizzando un telescopio o un binocolo montato.

L’eclissi anulare sarà inizialmente visibile sulla costa occidentale dell’Oregon, vicino a Eugene, prima di spostarsi attraverso il continente in direzione sud-est. Sarà visibile in vari luoghi come Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico e Texas negli Stati Uniti. Si sposterà poi in Messico e proseguirà attraverso Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia e varie parti del Brasile.

Osservare questo fenomeno naturale offrirà un'opportunità unica per testimoniare l'allineamento del sole, della luna e della Terra e sperimentare le meraviglie dei nostri vicini celesti.

